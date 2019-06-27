Мэра Василькова Сабадаша отстранили от должности за подкуп избирателей

Суд отстранил от должности мэра Василькова (Киевская область) Владимира Сабадаша, подозреваемого в причастности к подкупу избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты за средства государственного бюджета.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в Президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по тысяче гривен. Сегодня (26 июня) Печерский районный суд Киева принял решение об отстранении мэра Василькова Владимира Сабадаша от занимаемой должности. Надеемся, это станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на этих выборах", - сказал заместитель начальника главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Суд избрал Сабадашу меру пресечения в виде личного обязательства.

Он не должен покидать пределы города и обязан уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Как сообщали Українськi Новини, перед вручением подозрения Сабадашу министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозировал оглашение подозрения в подкупе избирателей штабом Петра Порошенко.

Полиция сообщила мэру Василькова Киевской области Владимиру Сабадашу о подозрении в причастности к подкупу избирателей.