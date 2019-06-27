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27 июня 2019, четверг, 09:52 147
Политика 2019-06-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Харькове забросали зеленкой приемную Бойко

В Харькове забросали зеленкой приемную Бойко

Приемную Бойко забросали зеленкой. Фото: zаgittya.com.ua
Приемную Бойко забросали зеленкой. Фото: zаgittya.com.ua

В 3:40 утра 27 июня в Харькове неизвестные совершили нападение на общественную приемную партии и народного депутат Юрия Бойко.

Об этом сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Сначала группа неизвестных начала закидывать здание шариками, наполненными веществом, похожим на зеленку, которые рикошетили, разбиваясь об асфальт. Затем воинствующие молодчики подбежали к окнам и входной стеклянной двери и одновременно начали бить железными прутами. Сделав свое грязное дело, скрылись в неизвестном направлении. Разбиты двери, повреждены стены. Трусливая и бессмысленная жестокость.

Харьковские оппозиционеры по факту случившегося подали заявление в полицию. В партии отмечают, что никакие провокации и угрозы не запугают оппозиционеров. И как бы не хотели запугать людей эти нанятые "титушки" и лжепатриоты, "желаемого эффекта" данные провокационные действия не произведут. Оппозиционная политическая сила будет отстаивать мир и прекращение военных действий в Донбассе. А люди все видят и понимают и дадут свою оценку 21 июля.

Приемную Бойко забросали зеленкой. Фото: zаgittya.com.uaПриемную Бойко забросали зеленкой. Фото: zаgittya.com.ua

Накануне, 26 июня, в Харькове открылась общественная приёмная "Оппозиционной платформы – За жизнь". На её открытие приехал Юрий Бойко. Сотни харьковчан пришли на встречу с народным депутатом. Главными вопросами были: когда закончится война в Донбассе и есть ли возможность снизить тарифы.

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