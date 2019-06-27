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27 июня 2019, четверг, 10:00 420
Политика 2019-06-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
В ПАСЕ то, что должен был сделать Зеленский, сделал Ляшко, - политолог

В ПАСЕ то, что должен был сделать Зеленский, сделал Ляшко, - политолог

Политологи прокомментировали жесткое выступление Олега Ляшко во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая приняла резолюцию об изменении санкционного механизма по России и ее возвращение к работе в рамках организации.

Так на своей странице в Facebook политолог Владимир Цыбулько отметил, что лидер РПЛ таким образом хотел обратиться к совести европейцев, а также отметил, что ожидал другой реакции от действующего Президента Зеленского.

"Олег Ляшко пытается достучаться до совести парламентариев Совета Европы. Честная государственная позиция, на фоне фейсбучних соплей Зе (Зеленский - ред.). А еще пять лет назад он глумился в квартале с Ляшко, чтобы сегодня же выглядеть на фоне Ляшко испуганным пэтэушником, - говорит Цыбулько. - Олег Ляшко в ПАСЕ сделал то, что должен был сделать Президент - показал Европе как необходимо защищать национальные интересы на международном уровне".

В свою очередь политический эксперт Вадим Карасев также отметил попытки Ляшко защитить интересы страны.

"Серьезным и рациональным в этой ситуации был Олег Ляшко, который достаточно уверенно выстраивал стратегию и тактику своего поведения в рамках ПАСЕ. Не избегал встреч с российскими пропагандистами, а наоборот - достаточно мужественно вел себя, отстаивая интересы украинского государства. На внешнеполитической арене Ляшко, как правило, демонстрирует результативный тон своего поведения", - подытожил Карасев.

Ранее Олег Ляшко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы "Страсбургским сговором", а Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован принятием резолюции ПАСЕ, которая открыла путь для возвращения российской делегации.
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