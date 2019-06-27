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27 июня 2019, четверг, 08:20 43
Общество 2019-06-27T08:21:42+03:00
Українські Новини
Станислав Речинский: Южный мост в Киеве - снимок мозга Виталия Кличко и киевской власти

Станислав Речинский: Южный мост в Киеве - снимок мозга Виталия Кличко и киевской власти

Станислав Речинский. Фото: facebook/Stanislav.Rechynskyy
Станислав Речинский. Фото: facebook/Stanislav.Rechynskyy

Журналист Станислав Речинский считает, что в проблемах с Южным мостом в Киеве виновны городские власти, и в частности мэр Виталий Кличко.

Южный мост в Киеве -- это вот просто снимок мозга Виталия Кличко и всей киевской власти. А может и не только киевской. Весной долго ремонтировали правый ряд в направлении центра. Летом открыли. Помню, что вдруг выдался один из первых жарких дней за 30 градусов. А по правому ряду радостно мчат перегруженные фуры. Как раз проезжал и наблюдал, как асфальт превратился в застывшие волны морские. На следующий день фуры все также ехали, но уже по второму ряду, неудобно же по волнам. Потом правый ряд опять закрыли на ремонт. И вот сегодня в первой половине дня тащусь по мосту, который полностью парализован фурами. 

Понятно, что по такой погоде фуры в город днем пускать нельзя. Понятно, что власти выгодно их пускать, и постоянно делать ремонт, чтобы на этом постоянно воровать. И строить дурацкие стеклянные мостики, вместо того, чтобы построить наконец нормальную окружную и прекратить эту вечную историю с фурами.
Что за карма у нашего города, что в нем постоянно безумные и воровитые градоначальники
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