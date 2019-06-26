Одесская аграрная компания "Розквитне-Агро" обвиняет полицию в содействии рейдерам

В Березовском районе Одесской области аграриям ООО "Розквитне-Агро" пришлось самостоятельно задерживать рейдеров при попытке собрать их урожай

Об этом сообщают в компании ООО "Розквитне-Агро".

По данным аграриев, 24 июня на арендованной земле (площадь 12 га - ред) в разгар рабочего дня неизвестные собирали их урожай пшеницы.

"Собственными силами нам удалось остановить местных охотников за чужим имуществом, фуры с уже собранным на полях зерном были заблокированы. Также было сделано обращение в правоохранительные органы по факту незаконных действий", - отмечают в компании ООО "Розквитне-Агро".

По информации "Розквитне-Агро", на место прибыли сотрудники Березовского и Лиманского отделов полиции в Одесской области под руководством полковника полиции Александра Белоконя.

При этом, аграрии недовольны действиями сотрудников полиции, которые должны защищать законных арендаторов и их урожай, и уверены, что те "специально затягивают расследование и, таким образом, помогают рейдерам".

"За несколько часов, которые полицейские провели в полях, ими не было осуществлено ни единого мероприятия, направленного на остановку выявленного ООО "Розквитне-Агро" преступления. Уже прошло более суток с момента подачи заявления о совершении преступления, однако уголовное дело по факту незаконного завладения чужим имуществом до сих пор не возбуждено. Рейдеры продолжают осуществлять попытки фактического вывоза нашего урожая с полей. И все это происходит с ведома подполковника полиции Белоконя, в чьей юрисдикции находиться место совершения преступления", - отмечают в компании ООО "Розквитне-Агро".