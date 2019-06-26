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26 июня 2019, среда, 20:24 428
Общество 2019-06-26T20:25:03+03:00
Українські Новини
Восемь киевских пляжей получили международную награду "Голубой флаг", - КГГА

Восемь киевских пляжей получили международную награду "Голубой флаг", - КГГА

Фото: КГГА
Фото: КГГА

Восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты - международную награду "Голубой флаг". Среди них - семь муниципальных пляжей: "Радуга", "Венеция", "Галерный" и "Молодежный", "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица".

Как сообщает сайт КГГА, всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.

"Очень важно, что в этом году семь муниципальных пляжей получили международную награду качества -" Голубой флаг ". Это значит, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента, уровня сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям ", - сказал сегодня во время поднятия голубого флага на пляже" Пуща-Водица "заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Для сравнения в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.

За последние три года отремонтировали четыре пляжа: "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Пуща-Водица", а в этом году планируем завершить капремонт еще трех - "Троещина", "Водоворот", "Галерный".

"Мы также настоятельно просим киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому (пляжи из перечня). Там есть спасательные посты и спасатели следят за безопасностью людей. Поэтому купание на стихийных территориях отдыха - опасно", - объясняет Петр Пантелеев.

Перечень рекомендованных пляжей и зон отдыха:

• Водоворот - р. Днепр, возле парка "Муромец";
• Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;
• Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)
• Венеция - пролив Венецианская, остров Долобецкий;
• Детский - протока Венецианская, остров Венецианский;
• Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;
• Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;
• Передмостна Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;
• Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;
• Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;
• Центральный - р. Днепр, остров Труханов;
• Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;
• Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;
• Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.
• Также возможен отдых без купания на территориях:
• Белая - озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;
• Верхняя - залив Собачье Устье, ул. Приречная;
• Наталья - залив Наталка, ул. Приречная;
• Редьчина - оз. Редьчине, ул. Богатырская;
• Городская - стал Городской в ​​Пуще-Водице (4-я линия)
• Березняки - р. Днепр, Днепровская набережная;
• Довбычка - р. Десенка, остров Труханов;
• Лесная - оз. Лесное (ДВРЗ)
• Русановская коса - Русановский пролив, Русановская набережная;
• Русановский канал - Русановский канал, ул. энтузиастов;
• Алмазная - оз. Алмазное, ул. Пуховская;
• Осокорки - р. Днепр, ул. Малоземельная;
• Солнечная - ул. Ревуцкого;
• Совская балка - ул. Петра Радченко;
• Святошино - пруд № 14 на р. Нива, ул. Верховинная;
• Голубой - ул. Георгия Гонгадзе;
• Синеозерная - ул. правды;
• Горбачиха - Русановский пролив, ур. Горбачиха.

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