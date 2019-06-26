Восемь киевских пляжей получили международную награду "Голубой флаг", - КГГА

Восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты - международную награду "Голубой флаг". Среди них - семь муниципальных пляжей: "Радуга", "Венеция", "Галерный" и "Молодежный", "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица".\r\nКак сообщает сайт КГГА, всего для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха.\r\n"Очень важно, что в этом году семь муниципальных пляжей получили международную награду качества -" Голубой флаг ". Это значит, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологического менеджмента, уровня сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32-м критериям ", - сказал сегодня во время поднятия голубого флага на пляже" Пуща-Водица "заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.\r\nДля сравнения в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг.\r\nЗа последние три года отремонтировали четыре пляжа: "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Пуща-Водица", а в этом году планируем завершить капремонт еще трех - "Троещина", "Водоворот", "Галерный".\r\n"Мы также настоятельно просим киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому (пляжи из перечня). Там есть спасательные посты и спасатели следят за безопасностью людей. Поэтому купание на стихийных территориях отдыха - опасно", - объясняет Петр Пантелеев.\r\nПеречень рекомендованных пляжей и зон отдыха:• Водоворот - р. Днепр, возле парка "Муромец";• Вербный - озеро Вербное, ул. Приозерная;• Пуща-Водица - пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)• Венеция - пролив Венецианская, остров Долобецкий;• Детский - протока Венецианская, остров Венецианский;• Золотой - р. Днепр, остров Венецианский;• Молодежный - р. Десенка, остров Долобецкий;• Передмостна Слободка - р. Днепр, остров Венецианский;• Радуга - озеро Радуга, ул. Радужная;• Тельбин - озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;• Центральный - р. Днепр, остров Труханов;• Радуга - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;• Галерный - залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;• Троещина - залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.• Также возможен отдых без купания на территориях:• Белая - озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;• Верхняя - залив Собачье Устье, ул. Приречная;• Наталья - залив Наталка, ул. Приречная;• Редьчина - оз. Редьчине, ул. Богатырская;• Городская - стал Городской в Пуще-Водице (4-я линия)• Березняки - р. Днепр, Днепровская набережная;• Довбычка - р. Десенка, остров Труханов;• Лесная - оз. Лесное (ДВРЗ)• Русановская коса - Русановский пролив, Русановская набережная;• Русановский канал - Русановский канал, ул. энтузиастов;• Алмазная - оз. Алмазное, ул. Пуховская;• Осокорки - р. Днепр, ул. Малоземельная;• Солнечная - ул. Ревуцкого;• Совская балка - ул. Петра Радченко;• Святошино - пруд № 14 на р. Нива, ул. Верховинная;• Голубой - ул. Георгия Гонгадзе;• Синеозерная - ул. правды;• Горбачиха - Русановский пролив, ур. Горбачиха.