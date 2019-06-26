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26 июня 2019, среда, 19:48 332
Политика 2019-06-26T19:52:51+03:00
Українські Новини
Кличко встретился с президентом парламентской ассамблеи НАТО Мэделин Мун

Кличко встретился с президентом парламентской ассамблеи НАТО Мэделин Мун

Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с президенткой парламентской ассамблеи НАТО Мэделин Мун. Во встрече также приняла участие председатель Постоянной делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец.

Как сообщает официальный сайт мэра, Кличко поблагодарил Мун за поддержку Украины в ее борьбе с агрессором и в стремлении сохранить территориальную целостность и восстановить мир в стране.

"Я искренне благодарю за вашу работу, за поддержку нашей страны. Для Украины очень важна помощь наших друзей - всех, кто хочет видеть нашу страну независимой, демократической и европейской, - отметил Кличко. - Сегодня Украина противостоит агрессии России, которая, цинично пренебрегая международным правом, чувствует себя практически безнаказанной и продолжает разрушать систему европейской безопасности. На это нельзя не обращать внимания. И нужно не допустить снятия или смягчения санкций против России", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что несмотря на все посягательства России, у Украины нет другой альтернативы и другого пути, кроме движения в Европу и НАТО.

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