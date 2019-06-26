Нардепу Святашу запретили выезд за границу, его бизнес-партнеру экс-нардепу Полякову вручили подозрение в мошенничестве, – СМИ

25 июня в Прокуратуре г. Киева бывшему народному депутату Василию Полякову (основавшему группу "АИС" совместно с Дмитрием Святашем) вручили уведомления о подозрении в уголовном деле по факту завладения мошенническим путем денежными средствами УкрСиббанка на сумму более 2 млд гривен.

Как сообщил телеканал "112 Украина", во время визита к правоохранителям Поляков отказался что-либо комментировать журналистам.

"СМИ неоднократно сообщали, что его партнер по бизнесу Василий Поляков получал повестки от Прокуратуры г. Киева. На запрос телеканала "112 Украина" прокуратура эту информацию подтвердила", - информировал телеканал.

Ранее в рамках расследования, по которому Поляков получил уведомление о подозрении, был наложен арест и передано в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и иных преступлений (АРМА) недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий группы "АИС".

Как известно, с 2009 года АО "УкрСиббанк", а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных "АИС" кредитов в размере порядка 100 млн долларов в судебном порядке с поручителей – Дмитрия Святаша и Василия Полякова.

"Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств», - говорится в официальном заявлении DCH.

Группа DCH недавно обратилась в высшие правоохранительные органы Украины с просьбой положить конец действиям Дмитрия Святаша, которые злоупотребляет своими депутатскими полномочиями, защищая интересы "АИС" и обратиться в Верховную Раду Украины с представлением о лишении его депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности.

В письме в Генеральную прокуратуру Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины сказано: "Депутатские обращения Дмитрия Святаша относительно арестованных активов "АИС" от 26.09.2018 года и 15.01.2019 года свидетельствуют о наличии конфликта интересов и использовании полномочий народного депутата Украины в личных целях. Подтверждением наличия реального конфликта интересов является решение Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в отношении Дмитрия Святаша и штрафные санкции".

В настоящее время Печерский районный суд г. Киева своим решением от 18.06.2019 запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн гривен по кредитным картам "УкрСиббанка", выданным в свое время нардепу как бенефициару "АИС". Это уже не первое судебное решение такого характера, предыдущее было принято в мае 2018 года.

Напомним, Дмитрий Святаш является депутатом Верховной Рады Украины с 2002 года, входит в группу "Відродження". Помимо активного лоббирования интересов "АИС" известен своей противоречивой разновекторной политической риторикой и противостоянием с гражданским обществом.