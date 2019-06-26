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26 июня 2019, среда, 16:04 53
Судебная власть 2019-06-26T16:13:37+03:00
Українські Новини
Экс-начальника СБУ в Киеве Щеголева, обвиняемого в штурме Евромайдана, отпустили из-под стражи

Экс-начальника СБУ в Киеве Щеголева, обвиняемого в штурме Евромайдана, отпустили из-под стражи

Александр Щеголев. Фото: Фото: lb.ua
Александр Щеголев. Фото: Фото: lb.ua

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве и области Александра Щеголева, обвиняемого в преступлениях против Евромайдана.

Об этом говорится в сообщении "Адвокатской совещательной группы", передают Українськi Новини.

"Шевченковский суд (судья Мартынов Е. О.) сегодня изменил меру пресечения Александру Щеголеву с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", - сказано в нем.

Адвокаты Щеголева заявили ходатайство об изменении меры пресечения до заседания, суд получил ходатайство по почте.

Суд отменил арест экс-начальника УСБУ, ссылаясь на решение Конституционного Суда от 25 июня о неконституционности избрания меры пресечения исключительно в виде содержания под стражей для обвиняемых в терроризме и преступлениях против основ нацбезопасности.

Щеголев обвиняется в том, что 18 февраля 2014 года с целью разгона митингующих активистов Евромайдана во исполнение преступного приказа руководства страны принял решение о проведении правоохранителями антитеррористической операции в центральной части Киева.

Как сообщали Українськi Новини, суд дважды продлевал арест Щеголева - в 2015 и позже - в 2016.

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