Клоны, сетки, черный пиар: общественность обеспокоена ходом предвыборной кампании

Политологи, журналисты и общественные активисты обеспокоены ходом предвыборной кампании внеочередных выборов Верховной Рады, которая сопровождается "клонированием" кандидатов, сетками для подкупа избирателей и очернением оппонентов.

Свою позицию они представили на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

"Грязные технологии начинаются с самого начала. Я простой человек с народа решил зарегистрироваться кандидатом в депутаты, собрал документы, пришел в ЦИК – ее заминировали. Вот уже грязная технология. Через 4 часа все проверили, я пришел снова подавать документы, и оказалось, что нужна справка об оплате алиментов. В целом во время регистрации я столкнулся с грязными технологиями трижды", - сказал журналист, кандидат в депутаты Владимир Гайдамачук.

Ветеран АТО Игорь Оваденко рассказал, что на одном из округов в Киевской области кандидаты используют привычные технологи, как и на предыдущих выборах – анкетирование, сетки. По его словам, люди в свою очередь пользуются любой возможностью заработать на выборах из-за низкого уровня жизни.

При этом политолог Андрей Еременко отмечает, что грязные технологии на округах перестали работать.

"Что касается скупки – она будет, но есть одна маленькая деталь. Когда мы спрашиваем людей, готовы ли они продать голос за 1 тыс. гривен, мы получаем 15-20%, которые согласны. А когда мы задаем второй вопрос, действительно ли они проголосуют за того, от кого взяли деньги, то оказывается, что честно проголосует в лучшем случае половина тех, кто взял деньги", - наводит пример политолог.

По его словам, лучше работают так называемые позитивные кампании – когда кандидат убеждает, почему именно за него нужно проголосовать – и постоянная работа с избирателями на округе.

"Мы как представители общественности хотим проведения свободных демократических выборов. Именно поэтому мы обращаемся к участникам предвыборной гонки с требованием прекратить использование технологий, которые искажают результаты выборов", - резюмировал политический эксперт Николай Спиридонов.

Общественники считают, что отмена мажоритарной системы не сможет полностью изменить ситуацию.

"Эта кампания будет грязной, но все увидят, что это не работает. А дальше – если будет пропорциональная система, кампания будет более грязной, если не будет пропорциональной системы – она будет больше ориентирована на конкретного избирателя", - прогнозирует кандидат в нардепы Сергей Возный.