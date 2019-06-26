Клони, сітки, чорний піар: громадськість занепокоєна перебігом передвиборчої кампанії

Політологи, журналісти та громадські активісти занепокоєні ходом передвиборчої кампанії позачергових виборів Верховної Ради, яка супроводжується "клонуванням" кандидатів, сітками для підкупу виборців і очорненням опонентів.

Свою позицію вони представили на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

"Брудні технології починаються з самого початку. Я проста людина з народу вирішив зареєструватися кандидатом у депутати, зібрав документи, прийшов у ЦВК – її замінували. Ось вже брудна технологія. Через 4 години все перевірили, я прийшов знову подавати документи, і виявилося, що потрібна довідка про сплату аліментів. В цілому під час реєстрації я зіткнувся з брудними технологіями тричі", - сказав журналіст, кандидат в депутати Володимир Гайдамачук.

Ветеран АТО Ігор Оваденко розповів, що на одному з округів Київської області кандидати використовують звичні технології, як і на попередніх виборах – анкетування, сітки. За його словами, люди в свою чергу користуються будь-якою можливістю заробити на виборах через низький рівень життя.

При цьому політолог Андрій Єременко зазначає, що брудні технології на округах перестали працювати.

"Що стосується підкупу – він буде, але є одна маленька деталь. Коли ми запитуємо людей, чи готові вони продати свій голос за 1 тис. гривень, ми отримуємо 15-20%, які згодні. А коли ми ставимо друге питання, чи вони проголосують за того, від кого взяли гроші, то виявляється, що чесно проголосує в кращому разі половина тих, хто взяв гроші", - наводить приклад політолог.

За його словами, краще працюють так звані позитивні кампанії – коли кандидат переконує, чому саме за нього потрібно проголосувати – і постійна робота з виборцями на окрузі.

"Ми як представники громадськості хочемо проведення вільних демократичних виборів. Саме тому ми звертаємося до учасників передвиборної гонки з вимогою припинити використання технологій, які спотворюють результати виборів", - резюмував політичний експерт Микола Спірідонов.

Громадські діячі вважають, що скасування мажоритарної системи не зможе повністю змінити ситуацію.

"Ця кампанія буде брудною, але всі побачать, що це не працює. А далі – якщо буде пропорційна система, кампанія буде брудною, якщо не буде пропорційної системи – вона більше орієнтована на конкретного виборця", - прогнозує кандидат в нардепи Сергій Возний.