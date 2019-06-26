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26 июня 2019, среда, 15:06 555
Медицина 2019-06-26T15:06:50+03:00
Українські Новини
Клиника "Инто-Сана" заявила о заказном характере "дела врачей" и потребовала беспристрастного расследования

Клиника "Инто-Сана" заявила о заказном характере "дела врачей" и потребовала беспристрастного расследования

Медклиника
Медклиника "Инто-Сана". Фото: doc.ua Into-Sana

Администрация медицинской клиники "Инто-Сана" обвинила в предвзятости полицию и суды в Одесской области, которые используются как орудие мести против врачей.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина", ссылаясь на заявление клиники.

Полиция с декабря 2017 года расследует смерть одессита, который был госпитализирован в клинику в конце июля 2017 года. От некоторых видов лечения пациент отказался, тем не менее, врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, мужчина скончался в больнице несколько дней спустя. У родственников не было претензий к врачам, и они категорически отказались от вскрытия.

И лишь спустя 3 месяца родственники внезапно начали угрожать врачам физической расправой, требуя признаться в убийстве. 

Когда полиция открыла производство, клиника надеялась на скорейшее установление истины, но дальнейшие события продемонстрировали  обратное. 

"Мы настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего", - говорится в заявлении "Инто-Сана".

Больше новостей о: Нацполиция Одесской области Инто-Сана Киевский райсуд Одессы

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