В Ровно 16-летнюю девушку суд признал виновной за акцию против Зеленского

Суд признал виновной 16-летнюю Дарью Коцюрубe в административном правонарушении. Она с товарищем в центре Ровно держали плакаты, на одном из которых, в частности, была надпись "импичмент президенту".

Об этом говорится в сообщении UA:Рівне.

Полиция тогда пригласила их в участок и составила протокол за неуведомление соответствующих органов при проведении митингов демонстраций. Также протокол составили и на мать несовершеннолетней.

Дело получило резонанс и за пределами области, была реакция президента Зеленского, а правозащитники заявили, что нарушения как такового в действиях молодых людей нет, ведь уведомлять органы власти о мирных акциях же не является обязанностью.

Однако, как рассказала "Общественному" мать Дарьи Наталья, в Ровенском городском суде - другого мнения. Решение там вынесли еще 13 июня.

"Была в суде, забрала решение судьи Дионисьева. У нас - предупреждения, штрафа нет. Но мы будем подавать апелляцию и доказывать невиновность. По моему делу (ненадлежащее воспитание, - ред.) - то ее перенесли", - рассказала Наталья.

Женщина добавила, что товарища Дарьи Романа суд также признал виновным. Также напомним, что городской суд признал Дарью Коцюруба виновной в расклеивании листовок, в полиции назвали агитацией без выходных данных. В этом деле произошел конфуз: матери девушки сначала в суде дали постановление о том, что девушку признали невиновной, а потом, когда в полиции обнародовали другое постановление, где девушка признана виновной, в суде отметили, что ошиблись работники и ошибочно направили проект постановления, а не принятое судьей решения.

Напомним, ранее министр МВД Арсен Аваков высказался о задержании активиста за попытку распространения листовок о Зеленском.

На мужчин составили административные материалы за мелкое хулиганство.