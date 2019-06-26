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26 июня 2019, среда, 13:44 1078
Экономика 2019-06-26T13:50:45+03:00
Українські Новини
Украина вводит с 1 июля решительную реформу энергорынка, – Уильям Тейлор

Украина вводит с 1 июля решительную реформу энергорынка, – Уильям Тейлор

Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Бизнес Цензор
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: Бизнес Цензор

С 1 июля в энергосекторе Украины должно состояться решительная реформа, к которой власть серьезно подготовилась. Об этом заявил во время общения с журналистами в American House Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, комментируя запуск в Украине новой модели рынка электроэнергии.

"Я слышал о введении существенных изменений, решительных реформ с 1 июля, которые должны наступить в энергетическом рынке Украины. Соединенные Штаты и другие страны имеют определенный опыт в реформе энергорынка - это сложно, необходима подготовка для адаптации рынка к тем изменениям, которые должны состояться" , - заявил Тейлор.

Временно поверенный в делах США отметил, что вопрос запуска рынка электроэнергии обсуждался во время разговоров членов американской делегации с представителями украинского правительства и СНБО. И, по его мнению, власть делает все необходимое, чтобы избежать рисков при переходе к новой модели рынка.

"Вопрос настолько важен, что мы беседовали по реформированию энергорынка с Национальным советом по безопасности и обороны. И они очень серьезно относятся к этому вопросу и делают все необходимое чтобы подготовиться к любым неожиданности, которые могут произойти с этим рынком", - сообщил Тейлор.

Напомним, согласно Закону Украины "О рынке электроэнергии" новый рынок электроэнергии должен быть введен с 1 июля 2019 года. Запуск рынка - обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета Европейского Союза (ЕС). Также это условие сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС объемом 500 млн евро в этом году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя, согласно закону, и заверил, что тарифы на электроэнергию для населения не вырастут.

USAID рекомендовал запустить рынок электроэнергии 1 июля в безопасном режиме, что означает введение на переходный период определенных ограничений, чтобы минимизировать финансовые и технические риски.

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