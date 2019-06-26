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26 июня 2019, среда, 13:35 358
Общество 2019-06-26T15:30:03+03:00
Українські Новини
Общественные организации заявляют о дискриминации переселенцев из Донбасса во время правления бывшего Президен

Общественные организации заявляют о дискриминации переселенцев из Донбасса во время правления бывшего Президента Петра Порошенко

Общественные организации заявляют о дискриминации переселенцев из Донбасса во время правления бывшего Президента Петра Порошенко.

Об этом на пресс-конференции "Итоги 5 лет эпохи Порошенко: дискриминация переселенцев, других пострадавших в результате войны и преследования общественных лидеров" сообщила руководитель ГО "Луганская правозащитная группа" Наталия Целовальниченко.

"Бездействие власти привело к дискриминации переселенцев в нашем обществе. Мы требуем от власти смены парадигмы в отношении к ВПЛ и других пострадавших от войны, мы боремся за принятие специального закона о возмещении ущерба всем пострадавшим от войны. Мы обратились к новому Президенту, чтобы он задействовал свои полномочия и приостановил действие дискриминационного постановления правительства 335, которое блокирует выплату долгов пенсионерам ВПЛ и других дискриминиционных решений правительства ", - заявила Целовальниченко.

Она сообщила, что информационная война против общественных организаций, которые отстаивают права людей, пострадавших от военных действий продолжается годами.
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