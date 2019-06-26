Крымчане были бы рады возвращению украинской власти, - Сенченко

"Если бы русские оккупанты сегодня оставили полуостров, если бы прекратилось это давление на людей, то большинство жителей Крыма аплодировали бы возвращению украинской власти. Качество жизни на полуострове за пять лет оккупации упало настолько, что крымчане начали чувствовать разницу между тем, как было до прихода России, и как сейчас. Конечно, это не касается колонизаторов, которые приехали в наш Крым без приглашения, вместе с оккупационными войсками. После освобождения территории нужно сразу установить ограниченные сроки, чтобы они организованно забрались оттуда прочь. Без исключений", - рассказал в интервью "Укринформу" Андрей Сенченко, лидер избирательного объединения "Сила права".

Сенченко также считает, что для возвращения Крыма, нужно не столько агитировать крымчан, сколько предоставлять информацию о том, какой будет жизнь, когда Крым вернется домой, в Украину. К сожалению, предыдущая власть не дала ответ на вопрос, а какой же будет формула совместной послевоенной жизни - кого украинское государство считает жертвами оккупации, заложниками Путина, а кого - преступниками, и какую ответственность они понесут. А что будет с теми людьми, которых запугали, которых под влиянием, под информационным давлением заставляли что-то сделать? - спрашивает политик.

Очень важно, сформулировать эти правила послевоенной жизни, обсудить их в обществе и здесь - на свободной территории нашей страны, и там - в оккупации, насколько это возможно, хотя бы для того, чтобы людей информировать. После широкого общественного обсуждения, эти правила надо закрепить в законе. И такой у нас есть - закон об ответственности. Команда "Силы права" работала над документом полтора года. Он прошел предварительную экспертизу во многих известных юридических заведениях Украины. Кроме того, мы подготовили закон о переходном периоде, который определяет сроки и этапы возвращения украинских властей на оккупированных территориях. Эти законы значительно ускорят этот процесс, мы будем предлагать их парламента как альтернативу недейственному "Минску", - рассказывает лидер ИО "Сила права".

Возвращение оккупированных территорий невозможно решить взмахом волшебной палочки. Политики, которые обещают людям все и сейчас - врут своим избирателям и самим себе. Мы предлагаем политику реальных результатов, а это очень большой дефицит в нашей стране. Еще в 2014 году мы разработали стратегию юридического наступления на РФ. Сначала это была волонтерская деятельность, которая впоследствии переросла в общественное объединение. В течение пяти лет мы работаем с пострадавшими гражданами, помогаем собрать все необходимые документы для того, чтобы подготовить иски против государства-агрессора. Теперь - создали партию "Сила права". Когда попадем в парламент, мы будем знать, что делать - юридические механизмы давления на РФ давно отработаны, - объясняет политик.

Андрей Сенченко, до недавнего времени - один из главных соратников Тимошенко, специалист по оборонной тематике, позиционировался как кандидат на должность министра обороны от "Батьківщини". Недавно заявил о выходе из партии и создании собственного избирательного объединения - "Сила права". Ранее стало известно о том, что "Сила права" Андрея Сенченко объединилась на парламентских выборах с общественным движением "Спільна справа", которое возглавляет Александр Данилюк.

О Сенченко активно писали СМИ в 2014 году, когда он занимался освобождением заложников из Крыма. За одного российского диверсанта Романа Филатова он вернул на родину 40 украинских военных и гражданских. Среди заложников были: командующий Военно-морскими силами адмирал Воронченко, адмирал Гайдук, полковник Мамчур, журналисты, гражданские активисты, съемочная группа "Вавилон-13".

После аннексии Крыма Сенченко занимался выведением украинского вооружения из оккупированного полуострова - в результате сложных переговоров удалось вернуть оружие на сумму полтора миллиарда долларов. По подсчетам Совета Безопасности - это 3502 единицы военной техники и вооружения, в частности, 92 вертолета и самолета. Также Сенченко известен как организатор строительства плотины, которая перекрыла Северо-Крымский канал, и стала эффективным рычагом воздействия на оккупантов в Крыму, - рассказывают журналисты "Укринформа".