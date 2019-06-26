У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки

Правоохоронці проводять обшуки у волонтера і колишнього радника Президента Петра Порошенка Юрія Бірюкова.\r\nПро це йдеться в заяві партії Порошенка "Європейська солідарність", передають Українські Новини.\r\n"Обшуки у кандидата в народні депутати від "Європейської солідарності", відомого волонтера і громадського діяча Юрія Бірюкова, які почалися сьогодні за відверто невмотивованим рішенням суду, партія "Європейська солідарність" вважає цинічним політичним тиском і неприхованим переслідуванням з політичних мотивів", - сказано в ньому.\r\nПартія наголошує, що Бірюков ніколи не був матеріально відповідальною посадовою особою, навпаки, його дії зупинили корупційні схеми й суттєво поліпшили забезпечення армії.\r\n"Європейська солідарність" розцінює обшуки у Бірюкова як частину реваншу, як спробу розправи над тими, хто в перших рядах допомагав Збройним силам України протистояти путінській агресії", - сказано в заяві.\r\nПартія обіцяє не допустити реваншу проросійських сил.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко призначив своїм радником Бірюкова в 2014, а до 2016 звільнив і призначив позаштатним радником.\r\nРадник Порошенка Бірюков називав ворогами усіх, хто звинувачує у проблемах України її керівництво.