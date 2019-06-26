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26 июня 2019, среда, 12:03 853 Пресс-релиз
Интернет и IT 2019-06-26T12:04:44+03:00
Українські Новини
В сети Киевстар – рекорд использования 4G трафика

В сети Киевстар – рекорд использования 4G трафика

Безлимитный 4G помогает абонентам получать больше преимуществ от мобильного интернета. Так, в сети 4G Киевстар абоненты используют 1 Петабайт трафика в день.

До 31 июля 2019 года для всех абонентов Киевстар действует предложение "Лето 4G безлима". По условиям акции, количество мегабайтов, использованных абонентом в сети 4G, не учитывается и не тарифицируется.  В результате акции существенно выросли объемы интернет-трафика. Ежедневно абоненты 4G используют более 1 Петабайта мобильного интернета. Для сравнения, такое же количество мобильного интернета в 2015 году использовали  за месяц все абоненты 3G.  

Столько трафика достаточно для непрерывного просмотра фильмов онлайн с высоким качеством изображения в течение 135 лет. А "вес" всего цифрового архива библтотеки Конгреса США (включая аудио и видео файлы) почти 7 Петабайт.

На сегодня скоростным мобильным интернетом от Киевстар пользуются уже 5,6 млн абонентов. Сети 4G построены в 6502 населенных пунктах Украины. До конца 2019 года компания планирует охватить 4G связью территорию, где проживает более 70% населения.

Для того, чтобы развивать в Украине новые технологии интернета, Киевстар инвестировал только за 2018 год свыше 8 млрд грн. Кроме того, компания приобрела наибольшее количество радио частот на аукционах и установила свыше 26 тысяч базовых станций. Это позволило компании обеспечить абонентам высокую скорость и качество передачи данных. Так, согласно информации международной компании Ookla за 2018 год, в сети Киевстар самая высокая средняя скорости мобильного интернета среди мобильных операторов Украины.

Напомним, что с 4G абоненты получают больше преимуществ от мобильного интернета. Ведь с технологией LTE cредняя скорость в несколько раз выше, а задержка в передаче данных (ping) меньше по сравнению с 3G.

Для того, чтобы пользоваться безлимитным 4G абонентам Киевстар нужен лишь смартфон, который поддерживает новую технологию и USIM-карта.

Проверить, поддерживает ли ваш смартфон и SIM-карта связь 4G можно с помощью USSD-кодов: *245*5# - для проверки смартфона; *245*4# - для проверки SIM-карт. А заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар или воспользовавшись услугой "Самостоятельная замена SIM на 4G". Также оператор предлагает широкий выбор 4G-смартфонов и гаджетов по выгодной цене в своих магазинах и на сайте shop.kyivstar.ua.

Справка о Киевстар:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются более 26,4 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookl за 2018 год, в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета наибольшая в Украине.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.
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