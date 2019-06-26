Резкого роста тарифов на электроэнергию с 1 июля не будет ни для населения, ни для бизнеса, - Насалик

Запуск рынка электроэнергии с 1 июля не приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию для потребителей.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью Gazeta.ua.

"С введением новой модели рынка не должна резко подняться цена на электроэнергию - не только для населения, но и для бытовых потребителей. Для последних цена вырастет на 5-6 процентов, потому что даже при формировании прогнозного баланса на 2019, уже на второе полугодие НКРЭКУ предусматривала увеличение оптовой рыночной цены на 8-9 процентов. Следовательно, цена выросла бы, даже если бы новую модель не вводили", - сообщил министр.

Игорь Насалик также отметил, что правительство приняло решение о возложении спецобязательств на государственные предприятия с целью недопущения роста тарифов на электроэнергию для населения.

"Мы сбалансировали систему так, что она не приведет к росту цены для населения. Ее, кстати, не повышали с марта 2017 года. Стоит также знать, что цена электроэнергии для населения Украины в 2,6 раза ниже, чем в России и в Беларуси. И в десять раз, чем в Дании", - отметил Насалик.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя и заверил, что тарифы для населения не вырастут.