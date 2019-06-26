Президенту и будущей Раде нужно начать активную работу по защите национальных интересов - Шлапак о решении ПАСЕ

Украина должна начать работу по отстаиванию собственных национальных интересов, а не надеяться на то, что кто-то будет делать это за нас. Об этом заявила лидер партии "Социальная справедливость", комментируя решение ПАСЕ возвратить Россию в свой состав.

"Голосование в ПАСЕ по вопросу возвращения Российской Федерации в Парламентскую ассамблею стало очередным ярким подтверждением того, что новоизбранному Президенту и будущему составу Верховной Рады нужно начать активную работу по отстаиванию национальных интересов, а не надеяться на то, что кто-то будет делать это за нас: восстанавливать экономику,наводить порядок в социальной политике, повышать международный статус Украины", – заявила Алла Шлапак.

По ее мнению, в геополитическом пространстве не существует друзей, а есть исключительно национальные интересы, которыми в первую очередь руководствуются европейские государства во время принятия стратегических решений. Политик убеждена, что украинская власть не поняла этой простой истины и самоустранилась от решения актуальных для нашего государства вопросов. Алла Шлапак отметила, что Украина должна научиться быть по-настоящему независимым государством.

"Последствия решения ПАСЕ очень логичные и трагические. Мы должны сами беспокоиться о собственной жизни. Настало время приступить к кропотливой и трудной работе. Нам нужно развивать предпринимательство, создавать новые рабочие места и осваивать новые рынки сбыта. Власть должна взять полную ответственность за судьбу украинского народа: внедрять справедливые социальные реформы, начать реальную борьбу с коррупцией, отстранить от управления страной олигархические кланы, вести с международными партнерами диалог исключительно с учетом национальных интересов. Именно при таких условиях Украину начнут уважать. Еще раз подчеркиваю: у нас нет друзей ни на Востоке, ни на Западе. Есть лишь государственные интересы, которые мы обязаны научиться уважать и защищать!", – объяснила лидер партии "Социальная справедливость".