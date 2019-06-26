Большая Палата Верховного Суда направила дело о споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции

Большая Палата Верховного Суда направила дело о споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на новое

Большая Палата Верховного Суда 25 июня частично удовлетворила кассационные жалобы Министерства экономического развития и торговли и компании "Фармак", отменив постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда Киева, и направила дело о споре за хорошо известную торговую марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Данное решение было принято по итогам судебного заседания.

"Большая Палата Верховного Суда отменила решение судов первой и второй инстанции и направило дело на новое рассмотрение. Получается, что решение Министерства экономического развития и торговли о признании "Корвалол Corvalolum" является действующим и будет снова рассматриваться судами, начиная с первой инстанции", - прокомментировала решение начальник сектора защиты прав та судебного представительства компании "Фармак" Юлия Тесля.

В свою очередь директор по правовому обеспечению "Фармака" Дмитрий Таранчук отметил, что "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и в течение долгих лет защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum".

"Мы защищаем свое право лишь на обозначение - бренд. Само лекарственное средство и его составляющие не защищены патентом, и оно не охраняется в Украине с точки зрения интеллектуальной собственности. Аналогичное лекарственное средство может выпускать любой производитель, который докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры. Но под другим названием, под своим собственным брендом", - отметил он.

Как сообщали Украинские Новости, 25 июня состоится заседание Большой Палаты Верховного Суда, на котором будет рассмотрено обращение о признании хорошо известной маркой "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года "Фармак" обратился в суд с иском об отмене свидетельства на знак товаров и услуг "Корвалол - Дарница".

В июне 2017 года Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли признала "Корвалол Corvalolum" хорошо известной маркой в Украине относительно компании "Фармак".

Данное решение было обжаловано фармацевтической фирмой "Дарница".

Хозяйственным судом Киева решение Апелляционной палаты было признано законным и оставлено в силе, при этом Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции.

В свою очередь Минэкономики и "Фармак" оспорили решение киевского Апелляционного хозсуда в Верховном Суде.

В начале марта 2019 года "Фармак" отпраздновал 60-летие со дня первого выпуска лекарственного препарата "Корвалол".

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

Компания Farmak Group N.V. (Нидерланды) владеет 67,99% акций компании "Фармак".