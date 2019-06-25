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25 июня 2019, вторник, 22:44 299
Происшествия 2019-06-25T22:45:19+03:00
Українські Новини
Спасатели потушили пожар на полигоне ТБО около Ровно

Спасатели потушили пожар на полигоне ТБО около Ровно

Спасатели 25 июня во второй половине дня потушили пожар на полигоне твердых бытовых отходов Ровно, который находится на территории Шпановского сельского совета около города. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ровенской области.

По его словам, пожар на площади 0,5 га полностью ликвидирован.

К ликвидации пожара от Главного управления ГосЧС Украины в Ровенской области было привлечено 3 единицы спецтехники и 18 человек личного состава спасателей, от КАТП-1728 - 2 единицы спецтехники и 4 работника.

Как сообщали Українські Новини, пожар на полигоне твердых бытовых отходов Ровно начался в 4:45 25 июня.

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