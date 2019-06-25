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25 июня 2019, вторник, 18:53 472
Экономика 2019-06-25T19:57:46+03:00
Українські Новини
Руководство "Энергорынка" целенаправленно срывает энергореформу, – Марунич

Руководство "Энергорынка" целенаправленно срывает энергореформу, – Марунич

Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net
Дмитрий Марунич. Фото: politnavigator.net

Инспирированная руководством государственного предприятия (ГП) "Энергорынок" дестабилизация финансового положения генерирующих компаний направлена на срыв реформы рынка электроэнергии.

Об этом сообщил энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

"За май "Энергорынок" рассчитался с генкомпаниями на 89%, недоплатив им 1,5 млрд гривен. Но, это – цветочки, ягодки будут по итогам июня: ожидается, что уровень расчетов не превысит 30% и генкомпании недополучат 8 млрд гривен. Искусственно "вымываются" оборотные средства у производителей электроэнергии. Иначе как вредительством это не назовешь", - считает Марунич.

Эксперт уверен, что руководители госпредприятия "Энергорынок" заинтересованы в том, чтобы реформа рынка электроэнергии была заблокирована, потому что это приведет к сохранению действующей сейчас модели, в которой ГП "Энергорынок" является монопольным покупателем электроэнергии в Украине.

"Напомню, в советском уголовном праве вредительством назывались действия, направленные на подрыв той или иной отрасли экономики. Обязательным признаком вредительства считалось осознанность действий. Все это четко усматривается в действиях руководства госпредприятия "Энергорынок", направленных на осложнение финансового положения производителей электроэнергии и срыв запуска реформы в основополагающей для экономики Украины отрасли", - подчеркнул Марунич.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители ГП "Энергорынок", располагая необходимыми для полноценного выполнения своих обязательств средствами, намеренно снижают уровень расчетов с производителями.

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