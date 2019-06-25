подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 июня 2019, вторник, 18:25 903
Общество 2019-06-25T18:43:09+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине

Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал, как идет реконструкция пляжа "Троещина", пишет пресс-служба мэра.

"Уже вскоре жители Троещины смогут с комфортом отдыхать на обновленном пляже. Ремонтные работы в зоне отдыха у воды заканчиваются. И в этом году мы поднимем еще один "Голубой флаг" на еще одном столичном пляже", - написал мэр.

Он отметил, что на пляже "Троещина" установили душевые кабинки и кабинки для переодевания, удобные туалеты. Строители заканчивают вкладывать плитку на новых пешеходных дорожках и доделывают новые лавы. Обустроили на пляже и новые волейбольную и детскую площадки. Есть специальные зоны отдыха для неактивного загара. Также будет установлено фонтанчики с питьевой водой. Для безопасного отдыха на воде установили спасательные посты, где будет дежурить "Пляжный патруль".

Пляж Пляж "Троещина". Фото: пресс-служба мэра

"А совсем скоро на пляж "Троещина" завезут известный "багамский" песок, которым покроют площадь размером более 3 гектаров, - отметил Кличко. - В общем, за три последних года мы полностью обновили 7 коммунальных пляжей столицы, получили награду "Голубой флаг", потому что отвечают теперь международным стандартам. "Троещина" станет восьмым современным и комфортным пляжем Киева!" - подчеркнул мэр столицы.

Больше новостей о: Виталий Кличко Троещина Пляж

Архив
Новости
Кипрская православная церковь призвала Зеленского вернуть захваченные храмы УПЦ 18:31
Предстоятели поместных церквей поздравили с юбилеем предстоятеля УПЦ Онуфрия 18:26
Видео дня: Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс 18:26
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба мэра
Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине 18:25
США поддерживают предложенную Зеленским формулу обмена пленными 18:15
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды 23:25
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok