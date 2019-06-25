Кличко показал, как обустраивают пляж на Троещине

Мэр столицы Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал, как идет реконструкция пляжа "Троещина", пишет пресс-служба мэра.

"Уже вскоре жители Троещины смогут с комфортом отдыхать на обновленном пляже. Ремонтные работы в зоне отдыха у воды заканчиваются. И в этом году мы поднимем еще один "Голубой флаг" на еще одном столичном пляже", - написал мэр.

Он отметил, что на пляже "Троещина" установили душевые кабинки и кабинки для переодевания, удобные туалеты. Строители заканчивают вкладывать плитку на новых пешеходных дорожках и доделывают новые лавы. Обустроили на пляже и новые волейбольную и детскую площадки. Есть специальные зоны отдыха для неактивного загара. Также будет установлено фонтанчики с питьевой водой. Для безопасного отдыха на воде установили спасательные посты, где будет дежурить "Пляжный патруль".

Пляж "Троещина". Фото: пресс-служба мэра

"А совсем скоро на пляж "Троещина" завезут известный "багамский" песок, которым покроют площадь размером более 3 гектаров, - отметил Кличко. - В общем, за три последних года мы полностью обновили 7 коммунальных пляжей столицы, получили награду "Голубой флаг", потому что отвечают теперь международным стандартам. "Троещина" станет восьмым современным и комфортным пляжем Киева!" - подчеркнул мэр столицы.