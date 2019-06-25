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25 червня 2019, вівторок, 18:25 282
Суспільство 2019-06-25T20:00:02+03:00
Українські Новини
Кличко показав, як облаштовують пляж на Троєщині

Кличко показав, як облаштовують пляж на Троєщині

Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

Мер столиці Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, в якому показав, як триває реконструкція пляжу "Троєщина", пише прес-служба мера.

"Вже невдовзі мешканці Троєщини зможуть з комфортом відпочивати на оновленому пляжі. Ремонтні роботи в зоні відпочинку біля води завершуються. І цього року ми піднімемо ще один "Блакитний прапор" на ще одному столичному пляжі", - написав мер.

Він зазначив, що на пляжі "Троєщина" встановили душові кабінки та кабінки для перевдягання, зручні туалети. Будівельники закінчують вкладати плитку на нових пішохідних доріжках та доробляють нові лави. Облаштували на пляжі і нові волейбольний та дитячий майданчики. Є спеціальні зони відпочинку для неактивної засмаги. Також буде встановлено фонтанчики з питною водою. Для безпечного відпочинку на воді встановили рятувальні пости, де чергуватиме "Пляжний патруль".

Пляж Пляж "Троєщина" Фото: прес-служба мера

"А зовсім скоро на пляж "Троєщина" завезуть  відомий "багамський" пісок, яким вкриють площу розміром понад 3 гектари, - відзначив Кличко. - Загалом, за три останніх роки ми повністю оновили 7 комунальних пляжів столиці, що здобули відзнаку "Блакитний прапор", бо відповідають тепер міжнародним стандартам. "Троєщина" стане восьмим сучасним та комфортним пляжем Києва!", - підкреслив мер столиці. 
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