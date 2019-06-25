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25 июня 2019, вторник, 17:58 880
Недвижимость 2019-06-25T18:05:03+03:00
Українські Новини
Кличко встретился с обманутыми вкладчиками Войцеховского, которые перекрывали Крещатик

Кличко встретился с обманутыми вкладчиками Войцеховского, которые перекрывали Крещатик

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко пообщался с обманутыми инвесторами Анатолия Войцеховского, которые перекрывали во вторник, 25 июня, улицу Крещатик с требованиями легализовать незаконные дома, в которых они приобрели жилье.

Об этом говорится на веб-сайте мэра Киева.

Кличко отметил, что КГГА готова оказать содействие в решении проблемных ситуаций по каждому отдельному объекту, чтобы обманутые инвесторы незаконных застроек могли закончить строительство своего жилья.

"Потому что в каждом таком доме - своя проблема. Где-то - неоформленная земля, где-то - не подключены сети, в других - неоплачено долевое участие, - отметил Кличко. - Я предлагаю вам разработать вместе "дорожную карту" для решения проблем по каждому объекту. Привлеките юристов, которым вы доверяете. С нашей стороны этим вопросом занимается заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, который с вами регулярно общается", - обратился к обманутым вкладчикам мэр Киева.

В частности Кличко дал поручение профильным заместителям изучить возможность уменьшения финансовой нагрузки на обманутых вкладчиков за подключение к инженерным сетям. Кличко также отметил, что столичная власть неоднократно обращалась и к правительству, и к депутатам Верховной Рады Украины с тем, чтобы решить вопрос обманутых вкладчиков на законодательном уровне.

Также мэр отметил, что для того чтобы аферы не повторялись, необходимо вносить изменения в действующее законодательство. По мнению Кличко, реальными распорядителями объектов должны быть банки. Чтобы все операции по приобретению жилья осуществлялись только через финансовые учреждения, чем будет минимизированы риски потерять инвестиции в жилье.

Также на встрече с обманутыми инвесторами присутствовали председатели столичных районных госадминистраций, в районах которых "выросли" незаконные дома Войцеховского. Глав районов Кличко тоже приобщил к решению ситуации с проблемными домами.

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