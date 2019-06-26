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26 июня 2019, среда, 08:00 612
Силовые структуры 2019-06-26T08:00:01+03:00
Українські Новини
Был на больничном: Семочко объяснил, почему его нельзя было увольнять

Был на больничном: Семочко объяснил, почему его нельзя было увольнять

Семочко Сергей. Фото:
Семочко Сергей. Фото: "Деловая столица"

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко заявляет о пребывании на больничном во время увольнения.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Семочко после замечаний коллегии судей подал исправленный иск, в котором попросил отменить указ экс-Президента Петра Порошенко от 12 апреля о его увольнении.

"Обосновывая заявление истец указал, что в период с 08 по 22 апреля 2019 находился на больничном в связи с общим заболеванием и временной нетрудоспособностью, что подтверждается листком нетрудоспособности серии АДХ № 045995 от 08.04.2019, копию которого добавлена к исковому заявлению", - сказано в материалах суда.

Семочко сообщил суду, что 23 апреля прибыл для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в Службу внешней разведки Украины, где узнал о своем увольнении с должности.

Истец заявляет, что с указом Порошенко ознакомился исключительно в сети Интернет на официальном сайте Президента.

Верховній Суд начнет рассматривать законность увольнения Семочко 24 июля.

Согласно ч. 3 ст. 40 Кодекса законов о труде  не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске.

Как сообщали Українськi Новини, 12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

Также в октябре Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения.

Семочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.

Он также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.

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