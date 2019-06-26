Был на больничном: Семочко объяснил, почему его нельзя было увольнять

Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко заявляет о пребывании на больничном во время увольнения.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nСемочко после замечаний коллегии судей подал исправленный иск, в котором попросил отменить указ экс-Президента Петра Порошенко от 12 апреля о его увольнении.\r\n"Обосновывая заявление истец указал, что в период с 08 по 22 апреля 2019 находился на больничном в связи с общим заболеванием и временной нетрудоспособностью, что подтверждается листком нетрудоспособности серии АДХ № 045995 от 08.04.2019, копию которого добавлена к исковому заявлению", - сказано в материалах суда.\r\nСемочко сообщил суду, что 23 апреля прибыл для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в Службу внешней разведки Украины, где узнал о своем увольнении с должности.\r\nИстец заявляет, что с указом Порошенко ознакомился исключительно в сети Интернет на официальном сайте Президента.\r\nВерховній Суд начнет рассматривать законность увольнения Семочко 24 июля.\r\nСогласно ч. 3 ст. 40 Кодекса законов о труде не допускается увольнение работника по инициативе собственника или уполномоченного им органа в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 12 апреля бывший Президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко.\r\nРанее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.\r\n16 октября СБУ начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.\r\nТакже в октябре Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту его незаконного обогащения.\r\nСемочко отрицает незаконное обогащение и обвиняет журналистов в манипуляциях.\r\nОн также отрицает факт получения российского гражданства своими родственниками.