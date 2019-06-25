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25 июня 2019, вторник, 17:42 642
Выборы 2019-06-25T17:47:37+03:00
Українські Новини
Регистрация клонов кандидатов является фундаментальным дефектом выборов, – Карасев

Регистрация клонов кандидатов является фундаментальным дефектом выборов, – Карасев

Вадим Карасев. Фото: znaj.ua
Вадим Карасев. Фото: znaj.ua

В последние дни публикуется все больше информации, что на парламентских выборах появляются кандидаты в народные депутаты - однофамильцы и тезки известных политиков.

Журналист интернет-издания "Знай.ua" попросил прокомментировать данную ситуацию политолога Вадима Карасева.

"Это, конечно, фундаментальный дефект нашей избирательной кампании, - считает эксперт. - Если его не устранить вовремя (а это может сделать ЦИК своим решением), тогда он будет постоянно генерировать сомнения в справедливости народного волеизъявления. У нас и так выборы проходят на эмоциях, скоротечно, без обсуждения содержательных вещей. Никто не вникает в избирательные программы. А тут еще некоторые технологи настолько не уважают избирателей, что подсовывают им клонов".

Политолог пояснил: "Вот посмотрите, выдвигают однофамильцев кандидатов. Это кстати такой маркер: если против тебя выставили клона - значит у тебя высокий рейтинг и ты можешь выиграть. Если двух клонов  - значит ты точно лидер. Ну а если троих - то тебя боятся и не знают как "сбивать". Точно так же сейчас мы видим кучу кандидатов от фирм с названием "Слуга народа", организаций "Команда Зе", связь с которыми сам настоящий "Зе" отрицает".

"Необходимо как-то решать проблему юридически. Надо указывать "девичьи" фамилии тем клонам, которые их поменяли перед выборами. Надо вводить порядковые номера кандидатов в бюллетене. Если это не сделала Рада изменениями закона - пусть примет решение Центризбирком. Помните, на президентских выборах однофамилец Тимошенко набрал 1,5% голосов? Если были бы номера кандидатов в бюллетене, кандидаты бы в своей агитации делали упор на номере, и ошибок избирателей было бы меньше", - рекомендовал Вадим Карасев.

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