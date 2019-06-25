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25 июня 2019, вторник, 12:22 420
Недвижимость 2019-06-25T12:33:22+03:00
Українські Новини
У Кличко обещают помочь жертвам строительной аферы Войцеховского

У Кличко обещают помочь жертвам строительной аферы Войцеховского

Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Городская власть готова содействовать в получении необходимых разрешений, чтобы обманутые вкладчики Войцеховского могли самостоятельно закончить строительство своего жилья.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с инициативной группой обманутых вкладчиков строительной аферы, сообщает официальный сайт главы КГГА.

"Я благодарен за вашу конструктивную позицию. Мы видим, что вы готовы брать ответственность и совершить все необходимые действия, которые не были осуществлены застройщиком-аферистом. - Для легализации объектов жилья, оформления земельных участков, получения технических условий для подключения к инженерным сетям. Для возможности достройки и ввода ваших домов в эксплуатацию, - отметил Кличко. - Мы вместе, шаг за шагом, решаем эту проблему. Город в конструктивном сотрудничестве готов вам способствовать", - заявил мэр Киева.

Он дал поручение профильным заместителям изучить вопрос о возможности уменьшения финансовой нагрузки на обманутых вкладчиков за подключение к инженерным сетям. Мэр обратился к инициативной группе с просьбой создать "дорожную" карту, где четко прописать этапы и сроки строительства. Кличко также отметил, что столичная власть неоднократно обращалась и к правительству, и к депутатам Верховной Рады с тем, чтобы решить вопрос обманутых вкладчиков на законодательном уровне.

"Чтобы такие аферы не повторялись, нужно менять законодательство. Мы должны воспользоваться опытом, который десятилетиями внедряют в других странах. Там реальными распорядителями объектов являются банки. Все операции по приобретению жилья осуществляется только через финансовые учреждения, чем минимизируют риски потерять инвестиции в жилье", - подчеркнул мэр столицы.

Во время встречи активисты также отметили, что их проблему некоторые политические силы пытаются использовать в своих целях. В частности, накануне парламентских выборов некоторые кандидаты в депутаты подстрекают людей к различным акций, чтобы получить свои сомнительные дивиденды.

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