Используя марку “Корвалол“ фармфирма “Дарница“ грубо нарушает права интеллектуальной собственности “Фармака", - эксперт

В Национальной академии правовых наук Украины отмечают нарушение фармацевтической фирмой “Дарница“ прав интеллектуальной собственности компании “Фармак" на торговую марку “Корвалол".

Об этом говорится в публикации издания Деньги.ua со ссылкой на замдиректора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины Александра Дорошенко.

"Хочу отметить, что добавление к названию препарата имени производителя (например, “Корвалол-Дарница“) также является нарушением конкурентного законодательства и нарушает права потребителей. Ведь когда человек заходит в аптеку, он спрашивает конкретный препарат, без указания его производителя. Потому что люди прекрасно знают этот препарат уже многие десятилетия именно под таким названием - "Корвалол", - сказал Дорошенко.

При этом потери компании “Фармак“ из-за использования ТМ “Корвалол“ компанией “Дарница“ оцениваются десятками миллионов гривен ежегодно.

Судебные споры между фармкомпаниями “Фармак» и “Дарница“ относительно права на использование торговой марки “Корвалол Corvalolum“ продолжаются более 13 лет. В 2005 году “Дарница“ зарегистрировала лекарства с использованием этого названия и убеждена, что торговый бренд уже давно вошел в общее употребление, а его якобы монополизация “Фармаком“ ущемила права других участников рынка. Однако производить препарат под этим названием в Украине (и в ряде других стран) имеет право только компания “Фармак“, которая получила свидетельство Департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины на эту торговую марку в 1996 году (по заявке 1993 года).

"Препарат "Корвалол был разработан еще в 1959 году на Киевском химико-фармацевтическом заводе им. М. В. Ломоносова. С 1991 года единственным производителем лекарства на постсоветском пространстве стала компания „Фармак“, являющаяся правопреемником упомянутого завода. А в 1996 году компания получила свидетельство на торговую марку „Корвалол“. При этом торговая марка “Корвалол“ защищена в 14 странах Европы и Средней Азии. Таким образом, только „Фармак“ имеет право производить препарат под этой торговой маркой в Украине и за рубежом", - отметил директор по правовому обеспечению ПАО “Фармак“ Дмитрий Таранчук.

Сейчас спор за ТМ “Корвалол“ - на финишной прямой, и решение Верховного суда станет решающим - либо защищающим права действительного правообладателя, либо же наоборот - прецедентом по отказу защищать права интеллектуальной собственности. При этом несправедливое судебное решение по такому знаковому для украинского правового поля спору, как битва за ТМ “Корвалол“, может стать негативным прецедентом для развития недобросовестной конкуренции в Украине, это существенно оттянет страну на годы назад, замедлит интеграцию Украины в европейское сообщество, поспособствует снижению интереса со стороны инвесторов к Украине.