Кличко показал, как в столице работают инспекторы по парковке

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал как работают в столице инспекторы по парковке. Об этом сообщается на сайте Кличко.

"На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они находят автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться, и пока выписывают предупреждение и проводят с нарушителями профилактически-разъяснительные беседы или оставляют памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривной", - написал мэр.

Кличко отметил, что максимальный штраф составит 510 гривен. Авто же будут отправлять на штрафплощадку.

"Кстати, за транспортировку автомобиля и его пребывание на штрафстоянке тоже придется заплатить. Поэтому, будет стоить небрежная парковка немало", - подчеркнул Кличко.