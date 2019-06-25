По Троещине от ЗЕ идет совладелец скандальной компании застройщика Артем Дубнов, - Голобуцкий

По 213 избирательному округу на Троещине от партии «Слуга народа» баллотируется доверенное лицо экс-замархитектора Киева времён Попова Андрея Вавриша.

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал политолог Голобуцкий.

"Вот читаю Лещенко Сережу о том как он возмущен командой ЗЕ. Он конечно своеобразны товарищ, но он прав. Команда ЗЕ пытается оседлать киевские потоки. Вавриш вместо Столара – это реальность. Все больше фактов говорит о том, что Вавриш приложил руку к формированию списка кандидатов по мажоритарке в Киеве. Они конечно чуть хитрее действуют, идут не директора строительных компаний, но тем не менее лица связанные со скандальными застройщиками", - пишет он.

В качестве примера политолог приводит округ на Троещине, где от пропрезидентской партии баллотируется застройщик, близкий к другому застройщику - Андрею Вавришу.

"По 213 округу идет такой себе симпатичный стоматолог Артем Дубнов. Все на первый взгляд супер. Но, начинаешь чуть глубже смотреть и что видишь? Артем Дубнов является соучредителем компании ООО "Просперитатис" (код: 39706861, вид деятельности: покупка и продажа недвижимости). И вот тут самое интересное. Эта компания в свою очередь является одним из заказчиков строительства ЖК Scandia. Запланировано строительство 65 домов. Если немного погуглить, то можно узнать сколько уголовных дел связано с этим объектом и с этой компанией, и как активисты броварские боролись с этой стройкой. А так все отлично. Все сплошные #Слугинарода", - написал он.

Ранее, "Страна" со ссылкой на свои источники сообщала, что Андрей Вавриш дружен с главой Администрации Президента Андреем Богданом.

"Концепцию нового Офиса президента в официальном ролике команды Зеленского представлял киевский застройщик, глава компании SAGA Development и друг главы АП Андрея Богдана – Андрей Вавриш. Он сам много строит в центре, причем, к ряду его объектов «есть вопросы", - отмечает "Страна".

Как утверждает журналист-расследователь Юрий Николов, замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации в 2010-2015 гг Андрей Вавриш помог Петру Порошенко изменить целевое назначение земли "Ленкузни", что позволяет начать здесь строительство жилья. И в благодарность получил от бывшего президента небольшой участок (порядка 3% территории завода), который Вавриш сейчас и застраивает в качестве ЖК Rybalsky.