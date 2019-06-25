подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
25 июня 2019, вторник, 11:07 720
Выборы 2019-06-25T12:30:02+03:00
Українські Новини
По Троещине от ЗЕ идет совладелец скандальной компании застройщика Артем Дубнов, - Голобуцкий

По Троещине от ЗЕ идет совладелец скандальной компании застройщика Артем Дубнов, - Голобуцкий

По 213 избирательному округу на Троещине от партии «Слуга народа» баллотируется доверенное лицо экс-замархитектора Киева времён Попова Андрея Вавриша.

Об этом на своей страничке в Фейсбук написал политолог Голобуцкий.

"Вот читаю Лещенко Сережу о том как он возмущен командой ЗЕ. Он конечно своеобразны товарищ, но он прав. Команда ЗЕ пытается оседлать киевские потоки. Вавриш вместо Столара – это реальность. Все больше фактов говорит о том, что Вавриш приложил руку к формированию списка кандидатов по мажоритарке в Киеве. Они конечно чуть хитрее действуют, идут не директора строительных компаний, но тем не менее лица связанные со скандальными застройщиками", - пишет он.

В качестве примера политолог приводит округ на Троещине, где от пропрезидентской партии баллотируется застройщик, близкий к другому застройщику - Андрею Вавришу.

"По 213 округу идет такой себе симпатичный стоматолог Артем Дубнов. Все на первый взгляд супер. Но, начинаешь чуть глубже смотреть и что видишь? Артем Дубнов является соучредителем компании ООО "Просперитатис" (код: 39706861, вид деятельности: покупка и продажа недвижимости). И вот тут самое интересное. Эта компания в свою очередь является одним из заказчиков строительства ЖК Scandia. Запланировано строительство 65 домов. Если немного погуглить, то можно узнать сколько уголовных дел связано с этим объектом и с этой компанией, и как активисты броварские боролись с этой стройкой. А так все отлично. Все сплошные #Слугинарода", - написал он.

Ранее, "Страна" со ссылкой на свои источники сообщала, что Андрей Вавриш дружен с главой Администрации Президента Андреем Богданом.

"Концепцию нового Офиса президента в официальном ролике команды Зеленского представлял киевский застройщик, глава компании SAGA Development и друг главы АП Андрея Богдана – Андрей Вавриш. Он сам много строит в центре, причем, к ряду его объектов «есть вопросы", - отмечает "Страна".

Как утверждает журналист-расследователь Юрий Николов, замдиректора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации в 2010-2015 гг Андрей Вавриш помог Петру Порошенко изменить целевое назначение земли "Ленкузни", что позволяет начать здесь строительство жилья. И в благодарность получил от бывшего президента небольшой участок (порядка 3% территории завода), который Вавриш сейчас и застраивает в качестве ЖК Rybalsky.

Больше новостей о: Алексей Голобуцкий Артем Дубнов

Архив
Новости
За "Слугу народа" готовы проголосовать чуть меньше половины людей, а "Батьківщина" почти сравнялась с Порошенко 13:11
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
Заменят купюры: В Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен 12:38
У Кличко обещают помочь жертвам строительной аферы Войцеховского 12:22
Используя марку “Корвалол“ фармфирма “Дарница“ грубо нарушает права интеллектуальной собственности “Фармака", - эксперт 12:21
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
больше новостей
С 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, - "Житомироблэнерго" 19:47
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok