Насалик уволил директора шахты, как только тот отказался работать через соседа Кропачева

Алексей Райчев заменил Сергея Сивцова на должности председателя комиссии реорганизации ГП "Шахта им. Сургая". Об этом говорится в приказе министра энергетики и углепрома Игоря Насалика от 21 июня, копия которого есть в распоряжении "Наших денег".

Райчев до 2018 года возглавлял ГП "УК "Краснолиманская", в пластах которого добывает уголь ООО "Краснолиманский" Виталия Кропачева. Кропачева в последние годы называли "смотрящим" за угольной отраслью от группе Игоря Кононенко (БПП).

Министр Насалик (БПП) уволил Сивцова через несколько часов после того, как тот заключил соглашение на поставку угля государственной шахты непосредственному потребителю. За данными представителя президента в Кабмине Андрея Геруса, до того шахта им. Сургая поставляла уголь частной фирме-посреднику и имела долги по зарплатам перед шахтерами.

В начале 2019 года таким посредником было ООО "Шахтарськтранс". Об этом свидетельствует решение Красноармейского суда Донецкого суда по делу о кражах угля. Гражданин на станции "Удачное" украл из поезда пять мешков угля, которое отправляли из "Шахты им. Сургая" для обогащения "Чао "ЦОФ «Мирноградська", но при этом собственником угля было указано ООО "Шахтарськтранс". Вор получил 4 месяца ареста.

Учредителем ООО "Шахтарськтранс" является Виктор Медведев, который прописан в Торезе в одном доме с Виталием Кропачевым. Также Кропачову принадлежит обогатительная фабрика "Мирноградская", которой шахта им. Сургая оплачивала обогащение угля. "Шахтарськтранс" в 2018 году был избран поставщиком угля для государственного ПАО "Центренрего".

Кроме поставок угля фирмы Кропачева контролируют и тендеры ГП "Шахта им. Сургая". Сейчас самым большим тендерным победителем является ООО "Сани Украина"(218,66 млн грн. в 2019 году). Ранее крупнейшие подряды получило ООО "Донэнергоэкспорт" (363,30 млн грн. в 2018 году). НАБУ уже два года расследует дело относительно "Доненергоекспорта" и ряда других фирм из группы Кропачева по хищениям на шахтерских тендерах.