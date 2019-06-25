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25 июня 2019, вторник, 10:04 394
Экономика 2019-06-25T10:13:28+03:00
Українські Новини
На складах ТЭС ДТЭК 1 млн тонн угля

На складах ТЭС ДТЭК 1 млн тонн угля

По состоянию на 24 июня запасы угля на складах тепловых электростанций ДТЭК Энерго составили 967 тыс. т угля. Все доступные к эксплуатации блоки ДТЭК находятся в работе.

Об этом заявили в пресс-службе компании ДТЭК Энерго, пишет Обозреватель. 

"На наших складах сейчас 967 тыс. т угля, в том числе марки Г – 826 тыс. т угля и марки А – 141 тыс. т угля. По состоянию на 24.06 все доступные к эксплуатации блоки ДТЭК находятся в работе", - подчеркивают в ДТЭК.

В компании отмечают, что с сентября 2017 года ДТЭК реализует программу по снижению зависимости в импортном угле, состоящей из трех ключевых шагов. Шаг №1 – перевод блоков с антрацита на газовый уголь. Шаг №2 – обеспечение ТЭС углем украинской добычи. И шаг №3 – модернизация мощностей ТЭС для эффективной и бесперебойной работы.

"Наша цель – энергонезависимость Украины, и за 14 лет работы компания инвестировала в развитие энергетики более $9,2 млрд. Мы продолжаем переводить блоки ТЭС с использования импортного антрацита на украинский газовый уголь. Мы уже перевели четыре блока Приднепровской ТЭС, это позволяет станции работать только на украинском угле. На очереди – Криворожская ТЭС. Мы наращиваем добычу угля – в прошлом году мы добыли 24,1 млн т угля, что на 5,3% больше, чем в 2017 году", - отметили в компании.

В ДТЭК отмечают, что ТЭС компании полностью обеспечены углем марки Г, по антрациту есть дефицит.

"Мы полностью обеспечены углем марки Г. По антрациту есть определенный дефицит. Компания рассматривает варианты решения проблемы - закупка угля за рубежом и переход блоков антрацитовых станций на природный газ", - сообщили в компании.

Напомним, ранее НЭК Укрэнерго заявила, что в последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.

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