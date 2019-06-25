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  • Государство должно контролировать таможню и налоги, чтобы все предприниматели были в равных условиях, - Василий Хмельницкий
25 июня 2019, вторник, 09:48 514
Политика 2019-06-25T10:30:02+03:00
Українські Новини
Государство должно контролировать таможню и налоги, чтобы все предприниматели были в равных условиях, - Васили

Государство должно контролировать таможню и налоги, чтобы все предприниматели были в равных условиях, - Василий Хмельницкий

На Форуме развития малого и среднего предпринимательства, который прошел в Киеве 22 июня, основатель инвестиционной группы UFuture заявил, что для успеха Украины и ее инвестиционной привлекательности все бизнесмены должны работать "по-белому".

"Есть черный, есть серый и белый бизнес.  Государство должно помогать создавать равные условия для всех предпринимателей.  Потому что, если я работаю "по-белому", а 50% моих конкурентов работает "по-черному" и не платит налоги, то как я могу с ними конкурировать?  Я за то, чтобы государство больше контролировало таможню, налоги, чтобы все работали по закону, тогда это будет эффективно", - сказал Василий Хмельницкий на панели дискуссии "Инвестиции. Как привлечь деньги".

Другие участники дискуссии - экс-заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Наталья Никольская и представители бизнеса Виталий Антонов и Сергей Васьков также призвали малый и средний бизнес выходить из тени, ведь в длинной перспективе это выгоднее. Иностранные инвесторы будут вкладывать деньги в украинский бизнес, только если все документы оформлены надлежащим образом.

"Теневая экономика - источник всех наших проблем.  Она уничтожает страну", - резюмировал основатель OKKO Group Виталий Антонов, президент Концерна "Галнафтогаз".

На Форуме собрались около 800 участников - представителей малого и среднего бизнеса в Украине.

Василий Хмельницкий является основателем инвестиционной группы UFuture, в состав которой входят девелоперская компания UDP, специализирующаяся на крупных инфраструктурных проектах, второй крупнейший в стране международный аэропорт "Киев"» им.  И. Сикорского, национальный оператор наружной рекламы "РТМ-Украина", индустриальный парк "Белая Церковь".

Группа также включает инновационные бизнесы, такие как компания UDP Renewables, которая создает под ключ и развивает под собственным управлением солнечные электростанции, фармацевтическая компания "Биофарма", инновационные парки UNIT.City и LvivTech.City. UFuture поддерживает социальные проекты в области образования и экономики, среди которых Киевский международный экономический форум (КМЕФ), Школа малого и среднего предпринимательства, инновационная школа программирования UNIT.Factory, Лин Институт Украины.
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