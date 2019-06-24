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24 июня 2019, понедельник, 21:43 52
Выборы 2019-06-24T21:45:05+03:00
Українські Новини
Бойко обвинил власти в попытке через суд отменить регистрацию его платформы на выборах

Бойко обвинил власти в попытке через суд отменить регистрацию его платформы на выборах

Лидер политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Юрий Бойко обвинил власти в попытке через суд отменить регистрацию его платформы на выборах в Верховную Раду.

Об этом говорится в сообщении партии.

"Сегодня, вступившие в сговор представители старой и новой власти подали очередной иск с целью помешать участию Юрию Бойко в выборах. Политические мошенники обратились в Шестой Апелляционный Административный Суда с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Бойко Юрия Анатольевича кандидатом в народные депутаты по избирательному списку политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", - говорится в заявлении. 

Бойко считает причиной таких действий противников рост поддержки его партии гражданами Украины.

"Наши конкуренты не могут смириться с высоким доверием граждан лично к Юрию Бойко, как сопредседателю Оппозиционной платформы — За жизнь и кандидату на пост премьер-министра Украины. Их действия доказывают только одно — мы единственная оппозиционная партия в Украине", - говорится в сообщении партии.

Также "Оппозиционная платформа — За жизнь" считает, что никаких правовых оснований для отказа в регистрации Бойко кандидатом в депутаты не существует.

"Мы знаем, в чьих интересах действуют доносчики и аферисты. Еще раз подчеркиваем их жалкие попытки помешать деятельности нашей партии обречены на провал. Мы будем продолжать борьбу за права и интересы Украинских граждан", - сообщили в партии.

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