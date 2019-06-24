подписаться на рассылку
26.05 26.4
29.15 29.9
˟
24 июня 2019, понедельник, 18:06 1193
Общество 2019-06-24T18:11:45+03:00
Українські Новини
Троещина протестует против строительства мусорного завода, - СМИ

Троещина протестует против строительства мусорного завода, - СМИ

Мусороперерабатывающий завод. Фото:
Мусороперерабатывающий завод. Фото: "Наш Киев"

Жители Деснянского района выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине, сообщает "Униан".

Земля под эти нужды была выделена Киевсоветом еще в 2008 году, но до сегодняшнего дня общественных слушаний по этому вопросу в районе не проводилось.

"Никаких общественных слушаний по этому вопросу не было. Я живу по адресу Цветаева, 8 и завод в случае строительства будет выходить на мои окна", - утверждает житель Деснянского района Владимир Зайченко, сообщает Еспрессо ТВ.

Троещина протестует против строительства мусорного завода. Фото: Троещина протестует против строительства мусорного завода. Фото: "Униан"

Жители Троещины собирают подписи для петиции с тем, чтобы в их районе не строился мусороперерабатывающий завод. Заявления чиновников о том, что завод будет находиться в другом месте, считают популизмом перед парламентскими выборами. На сегодняшний момент собрано более тысячи подписей.

"Отходы будут свозить со всего города, и мы видим большой риск, что вокруг может появиться и стихийная свалка. Завод будет строиться недалеко от моего дома, и я не хочу, чтоб наш жилмассив был завален мусором", - говорит Лидия Козаченко.

Напомним, о строительстве мусороперерабатывающего завода на Троещине стало известно в начале июня - об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Впоследствии он опроверг свои слова о том, что завод будет строится именно по этому адресу, однако документальных подтверждений его словам нет. 21 июня в КГГА был подписан меморандум с французским инвестором относительно строительства мусороперерабатывающего завода в столице. В столице за год накапливается 1,2 млн тонн мусора. В 2018 году на проектную документацию для строительства завода выделили 1 млн грн и даже выбрали территорию - Деснянский район. В рекламном буклете о развитии города на 2019-2021 года также отмечено эта локация как место потенциального строительства.

Больше новостей о: КГГА Троещина Мусороперерабатывающий комплекс

Архив
Новости
Минздрав хочет установить максимальный уровень никотина и смол в сигаретах 19:24
На митинге в Москве впервые журналистская организация встала на защиту Романа Сущенко и крымских журналистов 19:17
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
В Днипре разгорается скандал из-за действий команды депутата горсовета Краснова, – СМИ 18:57
Суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы виновного в ложном сообщении о минировании больницы в Волынской области 18:51
больше новостей
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35 13:45
Очередь за жетонами. Фото: Алексей Кучеренко
Первобытно-общинные жетоны: На станции метро Вокзальная выстроилась гигантская очередь 22:45
Пожар в Буче. Фото: Информатор
Масштабный пожар начался под Киевом: полыхают склады 13:15
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
больше новостей
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Красивые пейзажи. Фото: pixabay.com
Топ-10 самых красивых мест в разных уголках Украины 09:00
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
Операция не помогла: Военный ВСУ Карлаш умер от осколочного ранения в госпитале Харькова 22:18
Ряду чиновников повысили зарплаты: сколько теперь зарабатывают губернаторы и мэры в Украине 16:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok