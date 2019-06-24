Насалик зарабатывает меньше, чем его замы: какие зарплаты в министерстве

Заработная плата министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которого ранее защитил суд от расследования его незаконного обогащения, за май составила 28,3 тыс. гривен, его заместителей - от 29,5 тыс. до 40,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и угольной промышленности на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Насалику в мае, составила 28 269 гривен, из них должностной оклад - 14 545 гривен.

Министру также начислена надбавка за выслугу лет в размере 7 273 гривны, надбавка как государственному эксперту по вопросам тайн - 2 909 гривен, надбавка за работу с секретными документами - 2 909 гривен, индексация - 632 гривны.

Зарплата первого заместителя Татьяны Максимец составила 36,5 тыс. гривен, заместителей Натальи Бойко - 29,5 тыс. гривен, Юлии Подкоморной - 31,1 тыс. гривен, Анатолия Корзуна - 40,6 тыс. гривен, Михаила Близнюка - 30,4 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Насалик задекларировал 3,2 млн гривен дохода за 2018 год.

Заработная плата Игоря Насалика за апрель составила 33,8 тыс. гривен, его заместителей - от 33,4 тыс. до 47,5 тыс. гривен.

Ранее Генпрокуратура поручала НАБУ расследовать декларирование недостоверной информации Насаликом.