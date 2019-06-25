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  • От соперничества "Динамо" и "Шахтера" даже на уровне детско-юношеских команд, выигрывает отечественный футбол, - Костюченко
25 июня 2019, вторник, 06:35 364 Пресс-релиз
Спорт 2019-06-25T08:53:41+03:00
Українські Новини
От соперничества "Динамо" и "Шахтера" даже на уровне детско-юношеских команд, выигрывает отечественный футбол,

От соперничества "Динамо" и "Шахтера" даже на уровне детско-юношеских команд, выигрывает отечественный футбол, - Костюченко

"По итогам финального турнира чемпионата Украины среди команд U-14, которые состязались в Детско-юношеской футбольной лиге Украины, победителями первенства этого сезона стали молодые футболисты донецкого "Шахтера" Об этом Українським Новинам сообщили в Украинской ассоциации футбола. Сам финальный матч состоялся на центральном стадионе Умани. И завершился победой "горняков", которую им принес гол форварда Максима Деркача на 11-й минуте. У киевлян мог сравнять счет Алексей Гусев, однако из выгодной позиции сын знаменитого футболиста Олега Гусева, который сейчас работает ассистентом главного тренера динамовского дубля, Гусев-младший не смог попасть в створ ворот. Тем не менее, Алексей Гусев был признан организаторами лучшим защитником турнира.

"Считаю, что принципиальное соперничество между "Шахтером" и столичным "Динамо" на всех уровнях идет только на пользу всему отечественному футболу. В Украинской ассоциации футбола мы считаем, что эти две команды, их менеджмент, тренерские штабы, детско-юношеские академии выступают своеобразными локомотивами в продвижении всего нашего футбольного хозяйства, демонстрируя положительный пример другим коллективам", - высказал свое мнение по итогам финального матча турнира футболистов U-14 первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

По итогам решающих игр традиционно были награждены не только медалисты сезона 2018/2019, но и бригады арбитров, а так же лучшие футболисты по амплуа. Юным игрокам 2005 года рождения, безусловно, было приятно получить награды из рук известного в прошлом футболиста Национальной сборной Украины, а сейчас - главного тренера юношеской сборной Украины U-15 Сергея Нагорняка, а также одного из героев недавнего чемпионата мира U-20 - ассистента главного тренера сборной Украины U-20 Вячеслава Руженцева.

Лучшим игроком финального турнира был признан Александр Ющенко ( "Шахтер"). Лучший вратарь (Владислав Кравец) и лучший нападающий (Максим Деркач) - тоже из "Шахтера". А на долю "Динамо" выпали две награды - лучший защитник (Алексей Гусев) и лучший полузащитник (Артем Грохольский).

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