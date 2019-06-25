Від принципового протистояння "Динамо" та "Шахтаря" навіть на рівні дитячо-юнацьких команд, виграє весь вітчизняний футбол, - Костюченко

Від принципового протистояння "Динамо" та "Шахтаря" навіть на рівні дитячо-юнацьких команд, виграє весь вітчиз

"За підсумками фінального турніру чемпіонату України серед команд U-14, які змагалися в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України, переможцями першості цього сезону стали молоді футболісти донецького" Шахтаря". Про це Українським Новинам повідомили в Українській асоціації футболу. Сам фінальний матч відбувся на центральному стадіоні Умані. І завершився перемогою "гірників", яку їм приніс гол форварда Максима Деркача на 11-й хвилині. У киян міг зрівняти рахунок Олексій Гусєв, проте з вигідної позиції син знаменитого футболіста Олега Гусєва, який зараз працює асистентом головного тренера динамівського дубля, Гусєв-молодший не зміг потрапити в створ воріт. Проте, Олексій Гусєв був визнаний організаторами кращим захисником турніру.

"Вважаю, що принципове суперництво між "Шахтарем" і столичним "Динамо" на всіх рівнях йде тільки на користь всьому вітчизняному футболу. В Українській асоціації футболу ми вважаємо, що ці дві команди, їх менеджмент, тренерські штаби, дитячо-юнацькі академії виступають своєрідними локомотивами в просуванні всього нашого футбольного господарства, демонструючи позитивний приклад іншим колективам", - висловив свою думку за підсумками фінального матчу турніру футболістів U -14 перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

За підсумками вирішальних ігор традиційно були нагороджені не тільки медалісти сезону 2018/2019, а й бригади арбітрів, а також кращі футболісти по амплуа. Юним гравцям 2005 року народження, безумовно, було приємно отримати нагороди з рук відомого в минулому футболіста Національної збірної України, а нині - головного тренера юнацької збірної України U-15 Сергія Нагорняка, а також одного з героїв недавнього чемпіонату світу U-20 - асистента головного тренера збірної України U-20 В'ячеслава Руженцева.

Кращим гравцем фінального турніру був визнаний Олександр Ющенко ("Шахтар"). Кращий воротар (Владислав Кравець) і кращий нападаючий (Максим Деркач) - теж з "Шахтаря". А на частку "Динамо" випали дві нагороди - найкращий захисник (Олексій Гусєв) і кращий півзахисник (Артем Грохольський).