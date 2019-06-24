Линия магазинов EVA начала экспорт собственных торговых марок

Национальная сеть Линия магазинов EVA выполнила первые поставки товаров собственных торговых марок (СТМ) за пределы Украины. Сейчас компания ведет переговоры с 10 странами, среди которых Молдова, Грузия, Армения и другие. Первым зарубежным партнером EVA по экспорту СТМ стала Беларусь.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

"Этот проект для нас новый, своего рода эксперимент путем проб и ошибок. Мы пытались понять, интересны ли наши проекты за пределами Украины. Есть рынки, где есть четкая нехватка отдельных товарных категорий. И там наше предложение с СТМ является очень интересным. Обычно мы даем новому проекту 1 год, пока мы за ним наблюдаем. А потом решаем, будем ли мы идти дальше. К концу 2019 года мы сможем показать первые результаты", - сказала директор департамента собственных торговых марок EVA Галина Ободець.

По словам Ободець, представители Грузии и Армении обратились к EVA самостоятельно, после успешного запуска экспортного проекта в Беларуси.

Национальная сеть Линия магазинов EVA развивает направление СТМ с 2010 года. Сейчас в компании создано 37 СТМ. По данным EVA, 4 из 10 единиц товара в корзине покупателей сети - это СТМ.

60% СТМ производится на предприятиях Украины, остальные - за рубежом. География производства СТМ насчитывает более 100 партнеров из 17 стран мира. На создание одного продукта СТМ уходит от 6 до 9 месяцев. В этот процесс входит разработка рецептуры продукта, производство, сертификация и контроль качества и тому подобное.