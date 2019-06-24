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24 червня 2019, понеділок, 16:38 140
Бізнес 2019-06-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
Лінія магазинів EVA розпочала експорт власних торгових марок

Лінія магазинів EVA розпочала експорт власних торгових марок

Лінія магазинів EVA. Фото: eva.ua
Лінія магазинів EVA. Фото: eva.ua

Національна мережа Лінія магазинів EVA виконала перші поставки товарів власних торгових марок (ВТМ) за межі України. Наразі компанія веде перемовини з 10 країнами, серед яких Молдова, Грузія, Вірменія та інші. Першим закордонним партнером EVA з експорту ВТМ стала Білорусь.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

"Цей проект для нас дуже новий, свого роду експеримент шляхом спроб та помилок. Ми намагалися зрозуміти, чи наші проекти цікаві за межами України. Є ринки, де є чітка нестача окремих товарних категорій. І там наша пропозиція з ВТМ є дуже цікавою. Зазвичай ми даємо новому проекту 1 рік, поки ми за ним спостерігаємо. А потім вирішуємо, чи будемо ми йти далі. До кінця 2019 ми зможемо показати перші результати", - сказала директор департаменту власних торгових марок EVA Галина Ободець.

За словами Ободець, представники Грузії та Вірменії звернулися до EVA самостійно, після успішного запуску експортного проекту у Білорусі.

Національна мережа Лінія магазинів EVA розвиває напрямок ВТМ з 2010 року. Наразі у компанії створено 37 ВТМ. За даними EVA, 4 з 10 одиниць товару у кошику покупців мережі – це ВТМ.

60% ВТМ виробляється на підприємствах України, решта – за кордоном. Географія виробництва ВТМ налічує понад 100 партнерів із 17 країн світу. На створення одного продукту ВТМ йде від 6 до 9 місяців. У цей процес входить розробка рецептури товару, виробництво, сертифікація та контроль якості, тощо.

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