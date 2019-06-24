На Харьковщине от партии Зеленского избирается в Раду бизнес-партнер семьи Зайцевой, которая сбила насмерть 6 человек, – СМИ

На Харьковщине от партии Зеленского избирается в Раду бизнес-партнер семьи Зайцевой, которая сбила насмерть 6

В Харьковской области по округу №175 политическая партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты Евгения Пивоварова 1978 года рождения, являющегося бизнес-партнером семьи скандально известного водителя автомобиля Lexus Елены Зайцевой.

Об этом сообщило интернет-издание "Depo.Харьков".

Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (код ЕГРПО 30990063), что специализируется на производстве продуктов питания.

Среди других учредителей в этом предприятии есть Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (он является руководителем ООО "Тайфун 2000"). Лица именно с такими же личными данными фигурировали в СМИ как братья скандально известной Елены Зайцевой, которая за рулем автомобиля Lexus в октябре 2017 года была участницей дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в центре Харькова, тогда погибли 6 человек. Василия Васильевича Зайцева, кроме этого, по сведениям СМИ, в начале 2019 года за управление автомобилем в состоянии опьянения лишили водительских прав.

Также Пивоваров является соучредителем ООО "Капсулар" (ЕГРПО 38128375), которое по документам тоже занимается производством продуктов питания и в котором среди учредителей так же значится Андрей Васильевич Зайцев.

Напомним, партия "Слуга народа" запустила процедуру постпраймериз и предложила общественности проверить кандидатов, которые будут представлять партию на выборах и пообещали отсекать недостойных.

Как известно, 18 октября 2017 года в центре Харькова, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова, произошло ДТП. Автомобиль Lexus RX350 под управлением Зайцевой выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, что тронулся на желтый.

Внедорожник, которым управляла Зайцева, отбросило на тротуар, где стояла группа пешеходов. В результате наезда на месте погибли 5 человек. Зайцеву суд признал виновным и приговорил к максимальному сроку - 10 лет лишения свободы.