В Раде создали рабочую группу по изучению махинаций с кредитами ЕБРР в Кабмине и "Нефтегазе", – Деркач

Депутаты рассмотрят вопрос растраты чиновниками "Нефтегаза" и Кабмина европейских кредитов на закупку газа. О создании рабочей группы написал на странице в соцсети нардеп Андрей Деркач.

По словам Деркача, группа была создана на заседании бюджетного комитета ВР.

"Тратят налево и направо кредитные деньги, которые выделялись Европейским банком на закупку газа, помогают иностранными политиками защитить их особые интересы во время добычи газа на территории Украины, злоупотребляют в закупках и многое другое. Чтобы разобраться в том, что натворили у Гройсмана и Коболева, решением Комитета ВР по вопросам бюджета была создана рабочая группа", - написал Деркач.

Как глава рабочей группы, Деркач отправил запросы на Генпрокуратуру, Кабмин, Энергетическую таможню ДФС и "Нефтегаз".

"Жду от них незамедлительной реакции. На основании полученной информации будем принимать решение о создании временной следственной комиссии. Виновные в воровстве и коррупции должны "посидеть, подумать" над своим явно незаконным поведением", - резюмировал Деркач.