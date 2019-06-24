Подозреваемый в "поборах" с подчиненных экс-начальник департамента Нацполиции восстановился через суд

Окружной административный суд Киева восстановил подозреваемого в коррупции бывшего начальника департамента взрывотехнической службы Национальной полиции, полковника Александра Буханченко, подозреваемого в коррупции.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Буханченко обратился в суд с иском к Национальной полиции, в котором потребовал отменить приказ главы Нацполиции Сергея Князева о привлечении его к дисциплинарной ответственности и увольнении со службы.

Также истец потребовал безотлагательно восстановить его и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Буханченко был уволен 28 февраля 2018 года по результатам служебного расследования.

Он указал, что приговора суда в его отношении до сих пор нет.

Также экс-начальник департамента Нацполиции отрицает установленные факты нарушений, в частности, о внегаражном хранении служебного автомобиля, не соблюдении режима секретности, выезде за границу без информирования Нацполиции, фиктивной закупке товаров в сговоре с другими лицами.

В свою очередь Нацполиция обвиняет Буханченко в том, что в 2016-2017 годах он незаконно организовано ежемесячное принудительное взыскание денежных средств с работников департамента взрывотехнической службы и территориальных подразделений от 500 до 1 000 гривен для якобы проведения ремонтных работ в служебных помещениях.

Суд удовлетворил исковые требования Буханченко, отметив, что при проведении служебного расследования в Нацполиции были допущены нарушения, в частности, не были отобраны пояснения у обвиняемого лица.

Кроме того, суд подчеркнул, что до обвинительного приговора суда нельзя делать выводы о нарушении истцом присяги сотрудника полиции.

В итоге, суд в конце мая текущего года восстановил Буханченко на должности начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции и обязал выплатить ему 425 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Александру Буханченко в мошенничестве.

По информации следствия, подозреваемый, находясь на должности начальника департамента взрывотехнической службы в течение 2016-2017 годов, пользуясь своим служебным положением, организовал сбор средств с подчиненных сотрудников якобы на ремонт помещения департамента.

Как следствие, ежемесячно работники аппарата и территориальных подразделений взрывотехнической службы передавали различные суммы, которые чиновник присваивал.

Кроме этого, подозреваемый увеличивал размер премий отдельным подчиненным, а затем вынуждал их часть перечислять на свои банковские счета.

Досудебное расследование продолжается.