Подозреваемый в "поборах" с подчиненных экс-начальник департамента Нацполиции восстановился через суд

Окружной административный суд Киева восстановил подозреваемого в коррупции бывшего начальника департамента взрывотехнической службы Национальной полиции, полковника Александра Буханченко, подозреваемого в коррупции.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nБуханченко обратился в суд с иском к Национальной полиции, в котором потребовал отменить приказ главы Нацполиции Сергея Князева о привлечении его к дисциплинарной ответственности и увольнении со службы.\r\nТакже истец потребовал безотлагательно восстановить его и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.\r\nБуханченко был уволен 28 февраля 2018 года по результатам служебного расследования.\r\nОн указал, что приговора суда в его отношении до сих пор нет.\r\nТакже экс-начальник департамента Нацполиции отрицает установленные факты нарушений, в частности, о внегаражном хранении служебного автомобиля, не соблюдении режима секретности, выезде за границу без информирования Нацполиции, фиктивной закупке товаров в сговоре с другими лицами.\r\nВ свою очередь Нацполиция обвиняет Буханченко в том, что в 2016-2017 годах он незаконно организовано ежемесячное принудительное взыскание денежных средств с работников департамента взрывотехнической службы и территориальных подразделений от 500 до 1 000 гривен для якобы проведения ремонтных работ в служебных помещениях.\r\nСуд удовлетворил исковые требования Буханченко, отметив, что при проведении служебного расследования в Нацполиции были допущены нарушения, в частности, не были отобраны пояснения у обвиняемого лица.\r\nКроме того, суд подчеркнул, что до обвинительного приговора суда нельзя делать выводы о нарушении истцом присяги сотрудника полиции.\r\nВ итоге, суд в конце мая текущего года восстановил Буханченко на должности начальника департамента взрывотехнической службы Нацполиции и обязал выплатить ему 425 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 6 июня 2018 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему руководителю департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Александру Буханченко в мошенничестве.\r\nПо информации следствия, подозреваемый, находясь на должности начальника департамента взрывотехнической службы в течение 2016-2017 годов, пользуясь своим служебным положением, организовал сбор средств с подчиненных сотрудников якобы на ремонт помещения департамента.\r\nКак следствие, ежемесячно работники аппарата и территориальных подразделений взрывотехнической службы передавали различные суммы, которые чиновник присваивал.\r\nКроме этого, подозреваемый увеличивал размер премий отдельным подчиненным, а затем вынуждал их часть перечислять на свои банковские счета.\r\nДосудебное расследование продолжается.