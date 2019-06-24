Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" открыла обновленный автозаправочный комплекс в Киеве

Сеть авто-заправочных комплексов "БРСМ-Нафта" в рамках внедрения нового формата трассовых АЗК открыла новый авто-заправочный комплекс под Киевом.

Об этом в ходе церемонии открытия сообщил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций "БРСМ-Нафты" Александр Мельничук, передают Українські Новини.

Комплекс расположен в селе Подгорцы (Киевская область) и реализует бензины A95 Euro, A95 Euro PLUS, A95 Premium +, A92, дизельное топливо Euro и фирменный сжиженный газ PLUS, топливо импортируется из Беларуси.

В ходе открытия, в компании отметили, что это уже 12-ый АЗК, открытый в новом формате.

"В ближайшее время в Днепропетровской области планируется открыть ещё 3 авто-заправочных комплекса и до конца года компания намерена расширить сеть до 170 станций", - отметили в компании.

Общая стоимость реконструкции комплекса в Подгорцах составила около 600 тыс. долларов.

Обновленный формат притрассовых АЗК сети "БРСМ-Нафта", это стильный экстерьер, интерьер и большая площадь торговой зоны. Для сравнения, площадь магазина в Подгорцах составила около 300 м. кв., что в 2-3 раза превышает среднюю площадь комплексов городского формата.

По словам директора торгового департамента сети "БРСМ-Нафта" - Сергея Сердюченко, ассортимент товаров в данных магазинах в несколько раз превышает ассортимент в городских комплексах компании.

"Мы планируем серьезно расширять линейку плановых покупок клиента, цены на которые постепенно доводим до цен ритейла. Сегодня у нас есть и бакалейный отдел, и бытовая химия и даже товары для ухода за животными", - отметил Сердюченко.

Кроме того, сеть "БРСМ-Нафта" развивает направление собственного импорта вина и оливкового масла. Например вино торговой марки Viticcio - эксклюзивно представлено только в магазинах авто-заправочных комплексов "БРСМ-Нафта" и в Wine-bar Toscana который находится в торгово-развлекательном центре Dream Town. В среднем, компания через сеть своих магазинов реализует около 40 тыс. бутылок вина в месяц.

Обновленная АЗК "БРСМ-Нафта". Фото: пресс-служба

Александр Мельничук подчеркнул, что компания нацелена на увеличение количества авто-заправочных комплексов в новом формате, что позволит удовлетворить потребность клиента в загородном ритейле.

Как сообщали Українські Новини, основателем сети АЗК "БРСМ-Нафта" и единственным владельцем ТМ "БРСМ-Нафты" является украинский предприниматель Андрей Биба.

Сеть "БРСМ-Нафта" была основана в 1992 году, на сегодняшний в управлении находятся 151 автозаправочных комплексов.