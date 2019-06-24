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24 июня 2019, понедельник, 13:03 734
Экономика 2019-06-24T13:03:43+03:00
Українські Новини
"Серый" рынок электроники вырос до 30% — гендиректор Philips Украина

"Серый" рынок электроники вырос до 30% — гендиректор Philips Украина

Объем "серой" электроники за три года вырос с 20% до почти 30%, а в некоторых категориях он может достигать до 60% от объемов продукции, заявил генеральный директор Philips Украина Сергей Гонтарь, пишет деловое издание The Page.

По его словам, с развитием интернет-торговли за последние годы объем "серой" продукции растет более быстрыми темпами, чем при традиционной торговле.

Чаще всего "серый" импорт встречается в инновационных категориях, ведь покупка этих товаров в основном осуществляется через интернет, утверждает он.

"Это не всегда поддельная продукция. Это может быть официальная продукция, приобретенная где-то за границей, с которой были уплачены налоги за границей и возмещены расходы на таможне с той стороны, и заведена в Украину нелегальным путем. Более того, покупатель не может защитить свои права в случае необходимости", — добавляет Гонтарь.

По оценкам гендиректора Philips Украина, возможность роста компании за счет борьбы с серым импортом может достигать до 30%.

"Серый" импорт – это большая угроза и опасность для развития экономики и нашей индустрии. По нашему мнению, идентификация продавца является важным шагом в этом движении», — считает Гонтарь.

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