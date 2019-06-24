Разрушение мемориала Героя Небесной сотни Нигояна: преступник помещен в психбольницу

Полиция задержала и поместила в психбольницу мужчину, подозреваемого в разрушении мемориала Героя Небесной сотни Сергея Нигояна в Киеве. \r\nОб этом Українським Новинам сообщила спикер полиции Киева Яна Неруш.\r\n"Это событие произошло в воскресенье вечером около 20:00. Мужчина в явно неадекватном состоянии повредил этот мемориал, в частности, разбросал цветы... Он был задержан сотрудниками полка полиции особого назначении", - сообщила она.\r\n\r\nФото: facebook.com\/serj.mazur\r\nДля обследования на адекватность задержанный помещен в психоневрологический диспансер.\r\nОжидается решение врачей относительно адекватности мужчины для возможности открытия уголовного производства и сообщения о подозрении задержанному.\r\nМемориал Нигояна находится около места его убийства на ул. Грушевского возле парламентской библиотеки.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ноябре 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя Юрия Чеканова за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в Киеве.