Разрушение мемориала Героя Небесной сотни Нигояна: преступник помещен в психбольницу

Полиция задержала и поместила в психбольницу мужчину, подозреваемого в разрушении мемориала Героя Небесной сотни Сергея Нигояна в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер полиции Киева Яна Неруш.

"Это событие произошло в воскресенье вечером около 20:00. Мужчина в явно неадекватном состоянии повредил этот мемориал, в частности, разбросал цветы... Он был задержан сотрудниками полка полиции особого назначении", - сообщила она.

Фото: facebook.com/serj.mazur

Для обследования на адекватность задержанный помещен в психоневрологический диспансер.

Ожидается решение врачей относительно адекватности мужчины для возможности открытия уголовного производства и сообщения о подозрении задержанному.

Мемориал Нигояна находится около места его убийства на ул. Грушевского возле парламентской библиотеки.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2017 года Печерский районный суд Киева приговорил к 4 месяцам ареста жителя Севастополя Юрия Чеканова за разрушение мемориала Героям Небесной сотни в Киеве.