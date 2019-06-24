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24 июня 2019, понедельник, 12:38 397
Экономика 2019-06-24T12:39:17+03:00
Українські Новини
Донбассэнерго опровергает информацию о дефиците угля на складах и риске веерных отключений

Донбассэнерго опровергает информацию о дефиците угля на складах и риске веерных отключений

У тепловой генерации нет дефицита угля на складах, поэтому риска веерных отключений электроэнергии нет. Об этом заявил коммерческий директор ПАО Донбассэнерго Олег Ларионов, комментируя заявление исполняющего обязанности директора ГП "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука относительно якобы возникшего риска дефицита мощностей на угольных электростанциях.

 
"У нас нет дефицита угля. У нас порядка 186 тысяч тонн на складе. Поэтому у нас с углем все нормально, и поставки продолжаются".
 
По словам Ларионова, Донбассэнерго не видит никаких кризисных ситуаций в отрасли в связи с запуском нового рынка с 1 июля 2019 года. "Компания готова к запуску нового рынка", - подчеркнул он.
 
Напомним, ранее исполняющий обязанности ГП "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук направил обращение к Минэнергоугля, Кабмину и СНБО в связи с якобы возникшем риском возникновения дефицита мощность на угольных электростанциях, вызванного нехваткой угля и остановкой блоков ТЭС для проведения ремонта.
 
В свою очередь, энергоэксперт Юрий Корольчук завил, что руководитель НЭК "Укрэнерго" дезинформирует органы власти относительно ситуации с запасами угля и пытается заблокировать своевременный запуск рынка электроэнергии с 1 июля. По мнению эксперта, в результате в выигрыше будет Игорь Коломойский, который выступает против введения рынка электроэнергии.

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