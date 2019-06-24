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24 червня 2019, понеділок, 12:38 293
Економіка 2019-06-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Донбасенерго спростовує інформацію про дефіцит вугілля на складах і ризик віялових відключень

Донбасенерго спростовує інформацію про дефіцит вугілля на складах і ризик віялових відключень

У тепловій генерації немає дефіциту вугілля на складах, тому ризику віялових відключень електроенергії немає. Про це заявив комерційний директор ПАТ Донбасенерго Олег Ларіонов, коментуючи заяву виконуючого обов'язки директора ДП "Укренерго" Всеволода Ковальчука щодо нібито виник ризику дефіциту потужностей на вугільних електростанціях.

"У нас немає дефіциту вугілля. У нас близько 186 тисяч тонн на складі. Тому у нас з вугіллям все нормально, і поставки тривають".

За словами Ларіонова, Донбасенерго не бачить ніяких кризових ситуацій у галузі у зв'язку з запуском нового ринку з 1 липня 2019 року. "Компанія готова до запуску нового ринку", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки ДП "Укренерго" Всеволод Ковальчук направив звернення до Міненерговугілля, Кабміну і РНБО у зв'язку з нібито ризиком виникнення дефіциту потужність на вугільних електростанціях, викликаного нестачею вугілля і зупинкою блоків ТЕС для проведення ремонту.

У свою чергу, енергоексперт Юрій Корольчук завив, що керівник НЕК "Укренерго" дезінформує органи влади щодо ситуації із запасами вугілля і намагається заблокувати своєчасний запуск ринку електроенергії з 1 липня. На думку експерта, у результаті у виграші буде Ігор Коломойський, який виступає проти введення ринку електроенергії.

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